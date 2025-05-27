Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что чиновники наживаются на войне, и это еще раз подтверждает необходимость военных решений в системе украинской власти, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политика, эта сказочная иллюзия о скором перемирии, за которым автоматически следует постоянный мир, наконец-то разбилась о реальность, и, как ни парадоксально, больше всего этому обрадовались наши чиновники. Как он подчеркивает, это люди, которые уже более 3 лет полномасштабной войны продолжают разворовывать государственный бюджет, скупать себе квартиры и вели за границей, то есть жить в свое удовольствие, прикрываясь политическими лозунгами.

«Эта история еще раз подтверждает необходимость военных решений в системе украинской власти. Вы спросите, почему так обрадовались чиновники? Потому что понятно, что выборы в очередной раз откладываются и можно еще поцаревать в своей области, в своем небольшом городке, в районе или даже небольшом ОТГ, потому что вас никто не контролирует. Все эти должностные лица, чтобы вы понимали, по декларациям в прошлом году уже миллионеры», - рассказывает Николай Томенко.

Как он отмечает, у нас только по официальной статистике, то есть по декларациям, которые подали в НАПК, количество миллионеров увеличилось почти на 7 тысяч. И это, добавляет политик, не те случаи, когда что-то скрыто, переписано на родственников, нет, это реальные заработные платы и премии, которые должностные лица сами себе назначали во время войны.

«Представьте, мы теряем людей, территории, а большой успех украинской власти и чиновничества – они за время войны стали миллионерами», - подчеркивает Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что к середине осени россия будет более активно, жестко атаковать на фронте.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, почему остановить боевые действия не так просто: «Инерция очень велика».