Центр специального назначения "Омега" снова на слуху — только через неделю подразделение уничтожило более сотни вражеских целей, включая танки, минометы и личный состав.

Бойцы элитного отряда Нацгвардии уверенно поднимаются в общем рейтинге боевой эффективности и приглашают присоединиться к рядам лучших.



"Омега" в топе боевой эффективности

По состоянию на 27 мая подразделения Центра специального назначения "Омега" демонстрируют один из лучших результатов всех 396 боевых формирований Сил обороны Украины. По электронной системе подсчета результатов (платформа ДЕЛЬТА) «Омега» занимает:

13 место в общем рейтинге за май

29 место с начала года

3 место среди подразделений Нацгвардии Украины

6 место по количеству пораженного личного состава противника

Эти цифры не просто статистика. Это ежедневная работа, риск и реальные боевые действия, которые спасают жизнь собратьев и приближают победу.

Неделя уничтожения: что сделала «Омега»

Только за последнюю неделю бойцы «Омеги» показали впечатляющий результат:

Удар по технике врага:

Уничтожены 2 танка,

3 единицы автомобильной техники,

2 артиллерийские пушки,

3 миномета.

Удар по логистике:

Уничтожено 70 вражеских укрытий – это не просто блиндажи, а места базирования техники и личного состава.

Удар беспилотника:

Сбито 3 БПЛА "Молния-2",

1 Ланцет – известный российский дрон-камикадзе,

1 SuperCam – разведчик дальнего действия.

Удар по живой силе врага:

51 оккупант уничтожен безвозвратно,

Еще 60 ранены.

Это реальная сила. Это – «Омега». Хочешь стать частью легендарного подразделения?





ЦСП «Омега» – это не просто боевая единица. Это семья, где каждый знает, ради чего борется. Здесь не обещают лёгкую службу, но точно гарантируют — ты будешь среди лучших.

Как присоединиться:

Звоните: 066-000-3073

Или заполни анкету на прямую линию рекрутинга: Форма для поступления

Поддержи «Омегу» — помоги уничтожать врага

Если не можешь воевать – поддержи финансово. Донат на экипировку, транспорт, дроны и связь – это еще один удар по противнику.

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Через благотворительный фонд «ОМЕГА-ДОМ»: monobank-банка