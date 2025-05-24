Но даже им нужно базовое – спортзал, где можно готовиться к бою. Они обратились за помощью ко всем, кто не безразличен.
Тренировки — не о форме, а о выживании
Бойцы ЦСО "Омега" ежедневно проходят серьезные физические и психологические испытания. Они – элита, которая берет на себя самые опасные задачи. Но для того чтобы оставаться в боевой форме, им нужно больше, чем просто сила воли. Требуется пространство и базовое оборудование.
Сейчас ребята пытаются создать полноценный спортзал у себя в подразделении – место, где можно тренироваться, закаляться и выживать не только на поле боя, но и в повседневной подготовке.
Чего именно не хватает
Среди потребностей то, без чего не обходится ни одна тренировка:
Силовые тренажеры, гантели, штанги
Турники, каркасы, напольные покрытия
Зона для кроссфита и занятий единоборствами
Элементарное: вода, вентиляция, свет
Это не роскошь – это жизненно необходимое. Ибо подготовленный боец – это живой боец.
Почему это важно прямо сейчас
Ибо физическая форма — вопрос жизни и смерти
Ибо единство и слаженность приходят через совместную работу
Ибо война продолжается, и к ней нужно быть готовым каждый день
Ибо спортзал — это безопасное место для тяжелой, но необходимой работы над собой
Как можно помочь
У каждого из нас есть шанс быть частью этой поддержки.
Перевести средства — даже 100 гривен имеют значение
Передать оборудование — новое или в хорошем состоянии
Распространить информацию — расскажите другим о необходимости
"Мы не просим за себя. Мы просим за тех, кто ежедневно стоит на страже и не имеет права ослабевать", - пишут бойцы.
Их месседж прост и честен. Им не нужно лишнего. Им нужно то, что поможет остаться в живых, выполнить задание и вернуться домой.