Спецназовцы из подразделения «Омега» тренируются каждый день, чтобы быть готовыми к худшим сценариям.

Но даже им нужно базовое – спортзал, где можно готовиться к бою. Они обратились за помощью ко всем, кто не безразличен.

Тренировки — не о форме, а о выживании

Бойцы ЦСО "Омега" ежедневно проходят серьезные физические и психологические испытания. Они – элита, которая берет на себя самые опасные задачи. Но для того чтобы оставаться в боевой форме, им нужно больше, чем просто сила воли. Требуется пространство и базовое оборудование.

Сейчас ребята пытаются создать полноценный спортзал у себя в подразделении – место, где можно тренироваться, закаляться и выживать не только на поле боя, но и в повседневной подготовке.

Чего именно не хватает

Среди потребностей то, без чего не обходится ни одна тренировка:

Силовые тренажеры, гантели, штанги

Турники, каркасы, напольные покрытия

Зона для кроссфита и занятий единоборствами

Элементарное: вода, вентиляция, свет

Это не роскошь – это жизненно необходимое. Ибо подготовленный боец ​​– это живой боец.

Почему это важно прямо сейчас

Ибо физическая форма — вопрос жизни и смерти

Ибо единство и слаженность приходят через совместную работу

Ибо война продолжается, и к ней нужно быть готовым каждый день

Ибо спортзал — это безопасное место для тяжелой, но необходимой работы над собой

Как можно помочь

У каждого из нас есть шанс быть частью этой поддержки.

Перевести средства — даже 100 гривен имеют значение

Передать оборудование — новое или в хорошем состоянии

Распространить информацию — расскажите другим о необходимости

"Мы не просим за себя. Мы просим за тех, кто ежедневно стоит на страже и не имеет права ослабевать", - пишут бойцы.

Их месседж прост и честен. Им не нужно лишнего. Им нужно то, что поможет остаться в живых, выполнить задание и вернуться домой.