SBC Summit Ukraine 2025 стал крупнейшим отраслевым событием года, собрав почти 700 участников и более 50 спикеров из различных сфер — от спортивного бизнеса до технологий, медиа и общественного сектора. Участники обсуждали вызовы спортивного маркетинга, изменения в восприятии брендов, интеграцию технологий, рост значения аналитики и роль социальной ответственности в продвижении спортивных проектов.

FAVBET Tech выступила технологическим партнером саммита и приняла участие в ключевой дискуссионной панели «Tech & Move: как инновации ускоряют спорт». Во время панели представители индустрии говорили о практическом применении технологий в спорте — от повышения эффективности тренировок до создания новых форматов взаимодействия с болельщиками.

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, поделился опытом команды в разработке математических моделей прогнозирования спортивных событий и интеграции технологических решений в продукты компании. «Спорт становится максимально технологичным, и сейчас важно найти правильный баланс между стремлением внедрить как можно больше инноваций и поиском действительно эффективных решений», — отметил Артем Скрипник.





Фото: SBC Summit Ukraine 2025

Ксения Тюрикова, директор по коммуникациям группы компаний FAVBET, акцентировала внимание на социальной роли бизнеса в спорте. Она рассказала о проектах Favbet Foundation, которые охватывают обучение спортсменов доврачебной помощи, поддержку ветеранских инициатив и проведение IT-программ для детей.

«В рамках совместного проекта Favbet Foundation и FAST уже более 200 украинских олимпийцев и тренеров прошли обучение действиям в критических ситуациях. В течение года мы планируем охватить ещё 1800 представителей спортивного сообщества. Это навыки остановки кровотечений, реанимации, помощи при потере сознания — всё, что может спасти жизнь», — прокомментировала Ксения Тюрикова.

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

На саммите также выступил Денис Якимов, директор по маркетингу FAVBET, который рассказал о трансформации фанатского опыта в цифровую эпоху — через мобильные платформы, развлекательные решения и персонализированный контент. По его словам, именно на стыке технологий и креатива рождаются форматы, формирующие новое поколение болельщиков.

Фото: SBC Summit Ukraine 2025

SBC Summit Ukraine 2025 показал, что будущее спортивного маркетинга формируется уже сегодня — благодаря технологиям, открытости к изменениям и вниманию к социальному контексту. FAVBET Tech, как технологический партнёр мероприятия, последовательно интегрирует эти принципы в свои продукты, поддерживая развитие спортивной индустрии в Украине.