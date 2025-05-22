Приказ об увольнении подписан 21 мая 2025, сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Решение принято на основании докладной записки директора Департамента защиты и сохранения культурного наследия МКСК Владимира Шорникова.

В начале мая гендиректору заповедника был объявлен выговор, с которым он был ознакомлен лично. Выговор был объявлен на основании отчета Рабочей группы МКСК, созданной для изучения текущего состояния учета, использования и хранения государственного имущества, находящегося в оперативном управлении заповедника. Рабочая группа также проверяла соблюдение границ и режимов использования территории и буферной зоны объекта культурного наследия.