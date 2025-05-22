Николай Томенко и ректор Университета Григория Сковороды уверены: идеологическая победа не менее важна, чем военная.





Томенко объединяет вокруг идеи украинского мира





В Киеве в атмосферном кафе TOM'S состоялась презентация новых мировоззренческих проектов от Фонда Николая Томенко «Родная страна». К мероприятию принял участие и ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе Виталий Коцур. Главная цель – не просто напечатать книги, а помочь украинцам лучше понять себя, свое государство и историю.



«Мы творим украинский мировоззренческий фронт. Потому что только с сильной национальной идентичностью можно победить не только физического врага, но и идеологического», – пояснил Николай Томенко.





Что именно представили: список важных изданий

На презентации показали сразу несколько ключевых проектов, которые уже воплощены или готовятся к более широкому распространению:

Обновленный "Сковородиновский ежегодник"

10 тысяч экземпляров "Воюющего Шевченко" - книга для фронта с наиболее запрещенными и замалчиваемыми произведениями поэта

"Азбука гражданина Украины"

"Мифы и тайны последнего Гетмана Украины"

"Шевченковский ежегодник"

"Украина: история Конституции"

«Эти книги — это не о скучной истории. Это о том, кто мы есть, за что боремся и почему победим», - сказал Томенко.

Новые планы: наука и патриотизм вместе

Команда Фонда «Родная страна» и Университета Григория Сковороды уже готовят совместные инициативы, направленные на укрепление гражданского сознания, знание истории и национальной культуры среди молодежи.

«Наша мировоззренческая победа – это предпосылка великой Победы на фронте», – подчеркнул Томенко.

По мнению организаторов, сегодня как никогда нужны проекты, которые не просто рассказывают о прошлом, а формируют будущее — с твердыми убеждениями, знанием своих прав и уважение к историческим героям. И это часть сопротивления, которая не менее значима, чем армия.