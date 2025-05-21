В канун Дня перезахоронения Тараса Шевченко в Украине политик и общественный деятель Николай Томенко призывает столичные власти демонтировать ограждения вокруг памятника поэту.

В своем обращении он напоминает: чествование Шевченко — это не только о цветах раз в год, а о ежедневной памяти, достоинстве и свободе.

Тарас Шевченко – не символ в цепях

Николай Томенко публично обратился к руководству Киевской городской власти и Военной администрации с требованием снять "оковы" с памятника Тарасу Шевченко в столице. Речь идет о деревянных щитах, мешках с песком и цепи, которыми монумент огородили якобы для безопасности.





"Накануне 22 мая, когда чествуем день возвращения Тараса Шевченко в Украину, он хоть немного смог вырваться из тех досок и мешков власти Киева", - отметил Томенко, опубликовав фото с места.

Вместо чествования - страх и умолчание

Политик напомнил, что еще со времен Российской империи и советской власти дата 22 мая - день перезахоронения Кобзаря на Монашеской горе - была под неофициальным запретом. Именно в этот день украинские патриоты собирались у памятника в Киеве, проводили акции протеста, часто заканчивавшиеся арестами и репрессиями.

"Шевченко в советском варианте — это о борьбе с господами и попами. А не о том, как москали ребра сократили копьями. Поэтому все произведения по антимосковским мотивам из программ изымались", — пояснил Томенко.





Акции памяти как проявление сопротивления

Николай Томенко вспомнил и свое студенчество в КГУ (теперь КНУ), когда еще в 1987 году студентов преследовали за возложение цветов 22 мая.

"Тогда нас обыскивали, за нами следили, но мы знали: чествование Шевченко - это часть нашей борьбы. Не только культурная, а национально-освободительная", - отметил он.

Претензии к КГГА и призыв к власти

Особое внимание Томенко обратил на то, что нынешние городские власти больше заботятся о памятнике Булгакове, чем о Шевченко и Лесе Украинке. Он намекнул на политическое безразличие мэра Кличко, вспомнив его визиты к московским священникам даже в 2022 году.

"Возможно, БОЛЬШИЕ УКРАИНЦЫ и УКРАИНКИ не входят в список приоритетов городских чиновников", — добавил Томенко.

Прямой язык Николая Томенко

"Шевченко, как наш мировоззренческий Отец, должен вдохновлять и поддерживать украинцев ежедневно, а не только на праздники. Особенно — во время войны за свободу и независимость Украины."

Николай Томенко призывает освободить не только памятник Тараса Шевченко от формальной защиты, но и саму идею украинства — от безразличия, страха и беспамятства. 22 мая - день, когда должны вспомнить не только о поэте, но и о народе, за который он боролся.