На прошлой неделе бойцы уничтожили десятки единиц техники, тяжелое вооружение и ликвидировали более 40 окупантов. А для тех, кто хочет присоединиться, открыт набор по программе 18–24 со щедрыми бонусами.
Точные удары и потери врага
В течение прошлой недели бойцы Центра специального назначения Омега продолжали боевые операции на передовой. Благодаря четкому взаимодействию и точным ударам по позициям противника, украинские спецназовцы нанесли серьезные потери:
- уничтожено 4 гаубицы , 3 миномета , 1 артиллерийскую пушку ;
- сожжено 4 автомобиля , 2 мотоцикла , 1 квадроцикл ;
- уничтожено 41 вражеское укрытие и 1 состав боекомплектов ;
- сбито 5 дронов , в том числе Молния-2 , Ланцет , SuperCam и два Mavic-и .
Личный состав оккупанта понес серьезные потери
ЦСП Омега сообщает о ликвидации 45 вражеских бойцов и ранения еще 40 . Это весомый вклад в ослабление боевых возможностей противника и улучшение ситуации на отдельных направлениях фронта.
Хочешь служить с лучшими? Успей присоединиться к "Омеге"
ЦСП "Омега" открыла набор по программе 18-24 , которая предлагает новым рекрутам действительно выгодные условия:
- 1 год военной службы - с последующим правом на отсрочку от мобилизации;
- 1 миллион гривен выплат (200 тысяч при подписании, еще 800 тысяч - в течение года);
- возможность выезда за границу после года службы ;
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- до 140 тысяч гривен дополнительных выплат ;
- полное медицинское обеспечение .
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