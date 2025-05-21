Пока враг пытается продвигаться, спецназовцы из Центра специального назначения "Омега" не оставляют ему никакого шанса.

На прошлой неделе бойцы уничтожили десятки единиц техники, тяжелое вооружение и ликвидировали более 40 окупантов. А для тех, кто хочет присоединиться, открыт набор по программе 18–24 со щедрыми бонусами.

Точные удары и потери врага



В течение прошлой недели бойцы Центра специального назначения Омега продолжали боевые операции на передовой. Благодаря четкому взаимодействию и точным ударам по позициям противника, украинские спецназовцы нанесли серьезные потери:

уничтожено 4 гаубицы , 3 миномета , 1 артиллерийскую пушку ;

, , ; сожжено 4 автомобиля , 2 мотоцикла , 1 квадроцикл ;

, , ; уничтожено 41 вражеское укрытие и 1 состав боекомплектов ;

и ; сбито 5 дронов , в том числе Молния-2 , Ланцет , SuperCam и два Mavic-и .

Личный состав оккупанта понес серьезные потери



ЦСП Омега сообщает о ликвидации 45 вражеских бойцов и ранения еще 40 . Это весомый вклад в ослабление боевых возможностей противника и улучшение ситуации на отдельных направлениях фронта.

Хочешь служить с лучшими? Успей присоединиться к "Омеге"

ЦСП "Омега" открыла набор по программе 18-24 , которая предлагает новым рекрутам действительно выгодные условия:

1 год военной службы - с последующим правом на отсрочку от мобилизации;

- с последующим правом на отсрочку от мобилизации; 1 миллион гривен выплат (200 тысяч при подписании, еще 800 тысяч - в течение года);

(200 тысяч при подписании, еще 800 тысяч - в течение года); возможность выезда за границу после года службы ;

; 0% ипотека , компенсация жилья, льготы на обучение и коммуналку;

, компенсация жилья, льготы на обучение и коммуналку; до 140 тысяч гривен дополнительных выплат ;

; полное медицинское обеспечение .

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