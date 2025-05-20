Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что украинцы переплачивают за коммунальные услуги в несколько раз, потому что система начислений неэффективна и несправедлива, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Украинские потребители коммунальных услуг часто сталкиваются с завышенными платежами даже тогда, когда потребление остается стабильным. Причиной является несовершенный механизм начисления, который, по словам эксперта в сфере ЖКХ и энергетики Олега Попенко, действует исключительно в интересах монополистов», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, если потребитель не успевает передать показатели счетчика в срок, ему автоматически начисляют в 2-3 раза больше потребления, чем обычно, то есть тариф не меняется, а объем умножается. И еще одна проблема, добавляет журналистка, в счетчиках, потому что пока не произойдет поверка, потребитель будет получать счета с повышенным коэффициентом.

По ее словам, в европейских странах никого не заставляют ежемесячно бегать с показателями, там используют средние расчеты, а контролеры сверяют данные раз в год, если есть переплата, ее возвращают. В Украине же, констатирует журналистка, действует жесткая ежемесячная система с наказанием за просрочку.

«Действующее законодательство в сфере ЖКХ фактически работает против потребителя, усиливая позиции монополистов. Поэтому украинцам следует быть особенно внимательными, своевременно подавать показатели счетчиков, следить за сроками поверки во избежание этих завышенных платежей», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что мирные переговоры – это дымовой занавес: «россия сосредотачивает силы на линии фронта».

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, что после Стамбула – продолжение переговоров или летняя кампания.





