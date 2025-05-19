Пока одни защищают страну на фронте, другие – на спортивной арене.

Боец спецподразделения «Омега» получил бронзовую награду на престижном Чемпионате Европы по греплингу, состоявшемся в Италии. Это не просто победа — это еще одно свидетельство силы духа и профессионализма украинских воинов.

«Омега» на татами: Украина среди призеров в Катании

Недавно в итальянском городе Катания прошел Чемпионат Европы по боевым искусствам по версии ICO. Среди сотен спортсменов из разных стран — Германии, Ирландии, Англии, Италии и Уэльса — был и представитель Украины, боец ​​2-го отдельного отряда Центра специальных операций «Омега».

Он соревновался в разделе борьбы – греплинга – в весовой категории до 85 кг. Несмотря на жесткую конкуренцию, украинец показал выдержку, технику и силу, ежедневно шлифующую на службе.

Бронза, за которую не стыдно

Результат – почетное третье место и бронзовая медаль. Это достижение стало гордостью не только для самого бойца, но и для всего в очередной раз доказывающего подразделения «Омега»: украинские спецназовцы — это не просто военные, а универсальные воины.

«Это не просто медаль. Это показатель того, что наши ребята – одни из лучших не только в бою, но и на спортивных аренах мира», – отметили в ЦСП «Омега».

Служба и спорт – две стороны одной медали

Такие победы формируют имидж современного украинского военного – умного, сильного, выносливого и дисциплинированного. А еще мотивируют молодежь присоединяться к рядам подразделения.

Если ты готов стать частью побеждающей команды — обращайся за номером 066-000-30-73 .

Омега ждет тех, кто хочет служить стране не только с оружием, но и сердцем.