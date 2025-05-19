Пока одни воюют оружием, другие словом. Команда Фонда «Рідна країна» во главе с Николаем Томенко вместе с партнерами передают на фронт еще 10 тысяч экземпляров уникального издания – «Воюющий Шевченко.

Имела мировоззренческая книга украинского воина». В ней сила слова, запрещенного врагами, но бессмертного для украинцев.

Когда слово – тоже оружие

«Боритесь — поборете!», — эти строки с «Кавказа» Шевченко звучат из блиндажей, военных машин и полевых медпунктов. Именно такие слова вдохновляют и придают силы. Поэтому, по словам Николая Томенко, команда Фонда «Родная страна» решила не останавливаться на первом тираже мировоззренческой книги и печатает еще 10 тысяч экземпляров «Воюющего Шевченко».

«Наши поездки на фронт показали, что поддержка бывает разной. И духовная – не менее важна, чем броня или дрон», – рассказывает Томенко.

Кто присоединился к инициативе

Новое издание стало возможным благодаря поддержке Всеукраинского аграрного совета — в частности, Андрея Дикуна и Руслана Голуба. Также к делу присоединился Черкасский государственный технологический университет (Олег Григор, Валентин Лазуренко), а организационную сторону взяла на себя Юлия Чабаненко.

«Это не просто книга. Это общий ответ Шевченко и современной Украины на все имперские посягательства», — подчеркивает команда Фонда.

Что внутри «Воюющего Шевченко»

В книгу вошли именно произведения Кобзаря, которые были под суровой цензурой в Российской империи и в советское время. Их запрещали за слишком острые слова о свободе, нации, достоинстве. И именно эти тексты сегодня особенно актуальны.

Книгу бесплатно передают на передовую украинским воинам, а также спасателям, медикам, волонтерам — всем, кто защищает страну.

Культурный фронт продолжается

«Мы продолжим передавать "Воюющего Шевченко" туда, где идет борьба. Потому что там нужно не только горючее и амуниция, но и сила духа», — отмечает Томенко.

В условиях полномасштабной войны этот проект – напоминание, что культура тоже может бить точно в цель. Особенно когда она украинская, правдивая и своевременная.