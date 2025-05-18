В Международный день музеев общественный деятель и политик Николай Томенко напомнил, кто действительно защищает историко-культурное наследие, а кто использует его для личного обогащения. Команда «Рідної країни» обнародовала подборку своих реальных дел, направленных на поддержку музеев, заповедников и культурной памяти.
Музейная культура - не для бизнеса
В своем сообщении Николай Томенко обратил внимание на тревожную тенденцию — рост частных коллекций, которые пополняются за счет теневой археологии и, возможно, даже из государственных и коммунальных фондов.
«В нашей коррупционной стране без очистки музейных фондов большие частные коллекции не появляются», — подчеркнул Томенко.
Тем не менее, он четко разделил понятие: частные музеи, открытые для людей и созданные с целью просвещения, заслуживают поддержки, тогда как обогащение за счет краж культурного наследия — нет.
Десять дел, которые говорят сами за себя
Команда «Родной страны» под руководством Томенко в течение десятилетий приобщалась к созданию, восстановлению и наполнению десятков музеев и заповедников. Вот несколько примеров:
- создание историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь»;
- возвращение экспонатов семьи Грушевских в музей;
- реставрация главной аллеи в Качановке;
- помощь музеям Симоненко, Шевченко, Сковороды, Довженко, Драй-Облака и т.п.;
- установление информационных знаков в Переяславе, Трахтемирове и других культурных центрах.
Принцип – работать, а не пиариться
«Мы не собираем награды или славу. Мы просто помогаем музеям жить», – отметил Томенко.
Среди примеров — сотрудничество с «Музеем становления украинской нации» Валерия Галана, этно-усадьбой «Старый Мохнач».
Томенко подчеркнул, что поддержка украинских музеев – это дело не одного дня, а постоянной, упорной работы. Именно такие действия формируют доверие, уважение и будущее.
Благодарность настоящим защитникам
В завершение политик поблагодарил тех, кто действительно работает для сохранения историко-культурного наследия Украины:
«Чтим всех, кто помогает музеям и заповедникам, а не обворовывает их ради собственного бизнеса. Именно они — настоящие герои культурного фронта».