В Международный день музеев общественный деятель и политик Николай Томенко напомнил, кто действительно защищает историко-культурное наследие, а кто использует его для личного обогащения. Команда «Рідної країни» обнародовала подборку своих реальных дел, направленных на поддержку музеев, заповедников и культурной памяти.

Музейная культура - не для бизнеса

В своем сообщении Николай Томенко обратил внимание на тревожную тенденцию — рост частных коллекций, которые пополняются за счет теневой археологии и, возможно, даже из государственных и коммунальных фондов.

«В нашей коррупционной стране без очистки музейных фондов большие частные коллекции не появляются», — подчеркнул Томенко.

Тем не менее, он четко разделил понятие: частные музеи, открытые для людей и созданные с целью просвещения, заслуживают поддержки, тогда как обогащение за счет краж культурного наследия — нет.

Десять дел, которые говорят сами за себя

Команда «Родной страны» под руководством Томенко в течение десятилетий приобщалась к созданию, восстановлению и наполнению десятков музеев и заповедников. Вот несколько примеров:

создание историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь»;

возвращение экспонатов семьи Грушевских в музей;

реставрация главной аллеи в Качановке;

помощь музеям Симоненко, Шевченко, Сковороды, Довженко, Драй-Облака и т.п.;

установление информационных знаков в Переяславе, Трахтемирове и других культурных центрах.

Принцип – работать, а не пиариться

«Мы не собираем награды или славу. Мы просто помогаем музеям жить», – отметил Томенко.

Среди примеров — сотрудничество с «Музеем становления украинской нации» Валерия Галана, этно-усадьбой «Старый Мохнач».

Томенко подчеркнул, что поддержка украинских музеев – это дело не одного дня, а постоянной, упорной работы. Именно такие действия формируют доверие, уважение и будущее.

Благодарность настоящим защитникам

В завершение политик поблагодарил тех, кто действительно работает для сохранения историко-культурного наследия Украины:

«Чтим всех, кто помогает музеям и заповедникам, а не обворовывает их ради собственного бизнеса. Именно они — настоящие герои культурного фронта».