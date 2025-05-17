В Киеве запустят сервис, куда граждане будут обращаться за помощью после российских атак.

Как сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, это будет платформа по принципу "все в одном месте".



Здесь планируют объединить вопросы потери жилья, потребностей временного убежища, финансовой поддержки, юридической, гуманитарной или психологической помощи.

«За время в должности четко увидел, что после российских атак люди не знают, куда обращаться, не могут понять, где получить помощь.

По его словам, команда начинает работать над таким сервисом «Вижу это как приложение и платформу. И если мы реализуем это в Киеве – дальше поможем всей Украине», – написал Ткаченко.

Он сказал, что будет обращаться в депутатский корпус столицы, чтобы они поддержали инициативу.



"В решениях для помощи людям не может быть противников. россияне не прекращают свой террор. И мы будем соответствовать усилению собственной устойчивости, эффективности и взаимоподдержки", - подытожил Ткаченко.



