На сегодняшний день Главное управление разведки стало одним из центров инновации и модернизации. У украинской разведки есть возможности, которых не имеет никакая другая разведка мира: боевые БПлА, ракеты, средства ПВО, собственная авиация, морские дроны. И, наконец, спутники, которые позволяют видеть врага даже в самых сложных условиях. Об этом в интервью телеканалу "Киев" рассказал экс-замруководителя ГУР, генерал-майор Илья Павленко.

И лучшая помощь для сохранения такой эффективности работы – не мешать. Украинской разведке повезло с руководством, уверен генерал Павленко. Начальник ГУР – молодой боевой офицер с опытом и четким видением будущего. К тому же Кирилл Буданов создал эффективную команду, которая разделяет его ценности и работает в режиме 24/7. Это не просто подчиненные – это партнеры. С ними можно посоветоваться, обсудить риски, принять общее и взвешенное решение.

Илья Павленко уверен, что любое перемирие на поле боя не касается работы разведки. Напротив, в это время увеличивается ответственность.

"Ответственность ложится на национальную безопасность, разведку. Они должны выявить какие-либо угрозы и предупредить. Если помните, еще в 2021 году в ноябре Кирилл Буданов говорил, что будет вторжение. Была карта. Она отвечала силам и средствам, которые были задействованы во вторжении. восприняли это", – подчеркнул экс-замглавы ГУР.

Вместе с тем, по его словам, украинская разведка открыта для общественного контроля даже во время войны. Но такой контроль имеет четкие границы.

"В 2020 году приняли очень демократический закон о разведке. И там целый раздел посвящен гражданскому контролю. Общество должно знать, что делает разведка. Конечно, аналитику нельзя дать в публичное пространство. Это угроза источникам", - отметил генерал Павленко.

Впрочем, по его мнению, есть информация, которая обязательно должна быть доступна. Для этого, в частности, создан информационный портал War & Sanctions. Ведь "международные санкции не появляются сами по себе". Одна из задач военной разведки состоит в том, чтобы собрать информацию о том, какие подсанкционные компоненты использует агрессор для производства оружия. Тогда у наших партнеров появляется дополнительная возможность перекрыть каналы снабжения.

В целом, по убеждению Ильи Павленко, в ГУР на сегодняшний день создана атмосфера, в которой люди хотят развиваться, внедрять инновации, быть лидерами. И если Украина стремится оградить себя – других вариантов просто нет.



