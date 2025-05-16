Украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов предупредил о новой волне атак беспилотников с элементами искусственного интеллекта, которые активно применяет российская армия. По его словам, на трех основных направлениях фронта уже фиксируется от 30 до 50 вылетов таких БПЛА в день.

«Россияне каждый день учат искусственному интеллекту в этих дронах. Например, буквально на этой неделе они научились "рыскать" в воздухе на опасных участках — двигаться вверх-вниз, вправо-влево, избегая поражения зенитными дронами», — сообщил Бескрестнов.

Благодаря встроенным моделям ИИ дроны способны автономно патрулировать трассы и искать военную технику в движении. По словам эксперта, традиционные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективны против новых систем, поэтому критически важно найти другие способы противодействия.

Бескрестнов обратился к военнослужащим с двумя ключевыми призывами:

Нужны образцы . «Мы ищем противодействие. Пожалуйста, передавайте трофейные дроны вашим командирам или в ГУР, СБУ. Эти образцы намного ценнее десятков тысяч гривен, которые можно за них получить — речь идет о сохранении сотен жизней», — подчеркнул он. Информирование об активности . «Экипажи зенитных дронов должны сообщать командование о фиксации дронов этого типа даже в случае отсутствия ущерба», – призвал специалист.

«Советую всем думать, как бороться с этой нечистью», — подытожил Бескрестнов, отмечая угрозу, которую составляют высокотехнологичные БПЛА с автономными функциями.







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