Офицер 1-го отдельного отряда ЦСП Омега на псевдо Граф стал гостем прямого эфира на канале "Мы – Украина".

Он рассказал об оперативной ситуации на Покровском направлении и ключевых тенденциях развития событий на поле боя, о том, как изменилась роль дронов в современной войне за последнее время и как развивается противник в этом направлении.

"Ситуация достаточно сложная за счет того, что у врага очень много личного состава и сейчас они подвезли резервы на это направление. Врагу удается, хоть и очень редко, захватывать наши территории", - сообщил Граф.

Спецназовец рассказал о дронах, которые используют оккупанты.

"Пока враг использует очень много дронов на оптоволокне, особенно на Покровском направлении. А еще оккупанты применяют дроны на разных частотах, для того чтобы нашим РЭБам было сложнее с ними справляться. Однако у нас есть успехи в преодолении таких проблем".

По словам Графа, в логистике украинским бойцам сейчас значительно помогает использование наземных дронов. С помощью них спецназовцы доставляют в необходимые места боеприпасы, провизию, эвакуируют бойцов и т.д.





"Речь идет о дронах такого типа как Аркан, Мангуст или Гэкон. Также доставку обеспечиваем с помощью мультикоптерных дронов типа Вампир, Баба Яга или Хэви Шот", - поделился Граф.

Еще он рассказал об одной из тактик, которую используют оккупанты.

"Враг летит на FPV-дронах к нашим позициям, сажает его и ожидает, когда начнется какое-то движение техники или военных. И только потом начинает поражать. Таким образом они уменьшают расход батареи дрона".