Врач и волонтер Анатолий Волковский рассказал, что люди ноют из-за усталости, материальных затруднений и депрессии, но нужно помнить, что малых донатов не бывает, фронту нужна помощь, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Это нытье, хныканье, эти ссылки на усталость, на истощение, на материальные затруднения, на подавленное состояние, на депрессию – это все такая ерунда и бред, абсолютно. Мы ведь сказали, что малых донатов не бывает, это может быть и от одной гривны. Каждый всегда может сделать жертву (ред. – ценой) одной чашки кофе или еще чего-нибудь», - подчеркивает Анатолий Волковский.

Как объясняет гость программы, настоящее истощение не у тех, кто не хочет донатить, а у наших защитников и защитниц, которые на фронте, каждый день в бесчеловечных условиях, которые кладут свою жизнь за независимость Украины. И именно благодаря им, констатирует волонтер, у остальных есть возможность спокойно жить свою жизнь даже во время войны в достаточно комфортных условиях.

«Волонтерские организации и не только они мне глаза открывают. Это факт, что закрывать волонтерские сборы действительно становится все труднее и труднее, вот у кого депрессия, а этих сборов меньше не становится. Мы знаем, что с мира по нитке – голому рубашка», - констатирует Анатолий Волковский.

Поэтому, заключает волонтер, ссылки на усталость абсолютно неуместны, это уже нервирует до зуда, ведь если не будет этой составляющей помощи, тогда реально наступит необратимая беда для Украины.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, что после переговоров в Стамбуле 15 мая: «Это точка бифуркации».

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему США начали привлекать другие страны к завершению российско-украинской войны.





