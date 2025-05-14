Политик и общественный деятель Николай Томенко заявил: после решений правительства высшее образование в Украине постепенно превращается в привилегию для состоятельных.

К чему готовиться родителям абитуриентов

До 19 мая украинские вузы обнародуют обновленные цены на контрактное обучение для первокурсников. По словам Николая Томенко, это будет шок для тысяч семей.

«Большинство родителей уже сейчас с ужасом ждут 19 мая. Потому стоимость обучения на престижных специальностях — таких как право, медицина, архитектура, психология — вырастет почти вдвое», — предупреждает он.

Что произошло

Причина – постановление Кабмина №417, принятое по инициативе Министерства образования и науки. Она устанавливает "индикативную себестоимость" обучения, по которой вузы обязаны формировать цены. К тому же на популярные профессии применяется повышающий коэффициент 1,25.

"Это не реформа, это механизм вытеснения молодежи из страны", - говорит Томенко. "Не Минобразования, а Министерство эмиграции молодежи".

Конкретные примеры: как изменятся цены

Киевская политехника

Было: 41 100 грн → станет: 67 827 грн (бакалавриат)

Магистратура: с 53 100 грн до 88 176 грн

Львовский национальный университет им. Франко

Было: 24 827 грн → станет: 43 418 грн (бакалавриат)

Магистратура: с 32 276 до 56 443 грн

НУБиП (Университет биоресурсов)

Было: 28 741 грн → станет: 61 768 грн

Магистратура: до 80 298 грн

«В Киевском университете имени Шевченко цена магистратуры может превысить 100 тысяч гривен в год», — прогнозирует Томенко.

В частных вузах – дешевле?

Ирония ситуации в том, что частные университеты, где, как отмечает политик, «наши владыки в свободное от правления время зарабатывают немалые средства», смогут устанавливать свои цены самостоятельно. И во многих случаях они будут ниже, чем в государственных.

А что с бюджетом?

Формально есть альтернатива: вступление на бюджетную форму обучения. Но, как объясняет Томенко, это не так-то просто.

Во-первых, резко сокращено количество бюджетных мест на престижные специальности. Во-вторых, чтобы поступить на право, медицину или управление, нужно иметь не менее 150 баллов. А теперь представьте: сельская школа, без репетиторов, онлайн-учеба из-за войны… Это почти недостижимо».

Европа ждет

В то же время, как отмечает политик, университеты Европы расширяют количество бесплатных программ для украинцев, предлагают гранты и лояльные условия. Так что с каждым годом все больше молодежи уезжает учиться за границу — и вряд ли вернется.

Что требуют ректоры

1 мая Совет ректоров обратился к Президенту с просьбой остановить действие постановления №417. Они также призвали создать рабочую группу по реформированию образования с участием общественности, профсоюзов и представителей университетов.

«Это не просто цены. Это о том, какой будет Украина через 10–15 лет: страной специалистов или страной, откуда все специалисты уехали», — заключает Томенко.