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«Мы работаем каждый день, чтобы уничтожить врага быстро, точно и бескомпромиссно. Поддержка людей – наш дополнительный щит и стимул», – отмечают в ЦСП «Омега».