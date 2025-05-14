Ударные группы ликвидировали более 60 окупантов, вывели из строя технику и артиллерию врага, уничтожили склады с боеприпасами и десятки вражеских укрытий.


Что уничтожено за неделю:

▪️ Вооружение врага:

  • 7 гаубиц – враждебная артиллерия под плотным огнем «Омеги»

▪️ Техника:

  • 3 единицы автомобильной техники

▪️ Материально-техническое обеспечение (МТЗ):

  • 63 укрытия — укрепления, которые должны были защищать противника, уничтожены
  • 2 склада с боеприпасами (БК)
  • 1 вражеский дрон «Молния-2»

▪️ Личный состав врага:

  • 61 оккупант ликвидирован безвозвратно
  • 50 - раненые (санитарные потери)




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