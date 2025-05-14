Ударные группы ликвидировали более 60 окупантов, вывели из строя технику и артиллерию врага, уничтожили склады с боеприпасами и десятки вражеских укрытий.
Что уничтожено за неделю:
▪️ Вооружение врага:
- 7 гаубиц – враждебная артиллерия под плотным огнем «Омеги»
▪️ Техника:
- 3 единицы автомобильной техники
▪️ Материально-техническое обеспечение (МТЗ):
- 63 укрытия — укрепления, которые должны были защищать противника, уничтожены
- 2 склада с боеприпасами (БК)
- 1 вражеский дрон «Молния-2»
▪️ Личный состав врага:
- 61 оккупант ликвидирован безвозвратно
- 50 - раненые (санитарные потери)
Поддержать воинов «Омеги» может каждый
Чтобы бойцы имели все необходимое для выполнения задач, создан благотворительный фонд "ОМЕГА-ДОМ" , помогающий с оснащением, техникой и лечением.
Перевести помощь можно здесь
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