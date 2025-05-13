Всего один год контрактной службы – и ты получаешь миллион гривен, отсрочку от мобилизации, право выезда за границу, бесплатное жилье, медицину, обучение, льготы на транспорт и коммуналку. Такую возможность предлагает элитное подразделение "Омега".
Военные обещают научить всему с нуля – главное желание. Приобщайся сам или передай эту информацию другу, которому это действительно нужно.
Что получишь:
- 1 год службы - вместо неопределенного срока
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1 миллион гривен :
• 200 000 грн сразу при подписании контракта • еще 800 000 грн — двумя частями в течение службы
- Право выезда за границу после завершения контракта
- Ипотека под 0%
- Год официальной отсрочки от мобилизации после службы
- Дополнительные выплаты до 120 000 грн
- Компенсация за аренду жилья
- Полное медицинское обеспечение
- Льготы на обучение, транспорт, коммунальные услуги
Как присоединиться:
- Заполни краткую анкету : https://forms.gle/iGYeEGr8rKRDoXRn6
- Позвони по телефону : 066-000-3073
"Омега" - это не просто служба. Это возможность изменить свою жизнь, получить знания, опыт и деньги на старт новой главы.
Создай свое будущее уже сейчас — или поделись этой возможностью с тем, кому она может пригодиться. Детали - на сайте: https://omegasof.army