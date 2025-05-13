Всего один год контрактной службы – и ты получаешь миллион гривен, отсрочку от мобилизации, право выезда за границу, бесплатное жилье, медицину, обучение, льготы на транспорт и коммуналку. Такую возможность предлагает элитное подразделение "Омега".

Военные обещают научить всему с нуля – главное желание. Приобщайся сам или передай эту информацию другу, которому это действительно нужно.

Что получишь:

1 год службы - вместо неопределенного срока

- вместо неопределенного срока 1 миллион гривен : • 200 000 грн сразу при подписании контракта • еще 800 000 грн — двумя частями в течение службы

Право выезда за границу после завершения контракта

после завершения контракта Ипотека под 0%

Год официальной отсрочки от мобилизации после службы

после службы Дополнительные выплаты до 120 000 грн

Компенсация за аренду жилья

Полное медицинское обеспечение

Льготы на обучение, транспорт, коммунальные услуги

Как присоединиться:

Заполни краткую анкету : https://forms.gle/iGYeEGr8rKRDoXRn6 Позвони по телефону : 066-000-3073

"Омега" - это не просто служба. Это возможность изменить свою жизнь, получить знания, опыт и деньги на старт новой главы.

Создай свое будущее уже сейчас — или поделись этой возможностью с тем, кому она может пригодиться. Детали - на сайте: https://omegasof.army