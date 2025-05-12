Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередной внедорожник бойцам 70 батальона 101 бригады ТРО на Сумское направление.

Об этом говорится в сообщении руководителя "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook.

Военнослужащие 70 батальона 101 бригады ТРО защищали Северодонецк, избивали оккупантов под Купянском и Роботиным, а сейчас сдерживают их на Сумщине, отметил Палатный.

"Сумское направление сейчас - одно из самых напряженных на фронте. Там очень горячо. Ежедневные бои. Нашим воинам очень нужна наша поддержка. Внедорожник на передовой - это скорость и безопасность. Возможность вовремя выполнять боевые задачи, не подвергая излишней опасности жизни воинов", - сказал руководитель "Украинской".

Он заверил, что "Украинская команда" и дальше будет поддерживать тех, кто держит самые сложные участки фронта.



