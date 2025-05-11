Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов поздравил украинцев и украинок с Днем Матери и подчеркнул, что Украина стоит только благодаря сыну или дочери матери.

Об этом Буданов написал в Facebook.

«Украина святая, мать героев! С Днем Матери, украинцы! Сегодня отмечаем День матери — благодарим наших ближайших за жизнь и слово, которое всегда помогает преодолеть трудности злых ночей и дней», - отметил Буданов.

По его словам, среди всех знаний в нашей памяти самое надежное место занимает комбинация нескольких цифр — номер телефона матери.

«Первый звонок после непростого боя или после тяжелого плена всегда к маме. Нет лучших мгновений, когда жизнь, добро, любовь и вера побеждает смерть и тьму. Мама, твои сыновья и дочери в вооруженной борьбе – сильные, достойные и честные с собой, как ты учила с детства», - подчеркнул Буданов.

Он выразил уважение и благодарность всем украинским матерям, «родившим и воспитавшим поколения смелых — способных к злостному неповиновению рабству; непримиримых к несправедливости».

«Поддерживаем сегодня и всегда матерей, потерявших своих детей на войне — Украина стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери, у которой российские оккупанты забрали дороже всего», - подчеркнул Буданов.

Он также выразил слова поддержки молодым мамам, которые воспитывают новое поколение граждан Украины, пока родители обретают ее свободу в борьбе.

«За всех наших матерей, за неразрывный цикл свободного бытия Украины — продолжаем борьбу. «И будет сын, и будет иметь, И будут люди на земле!», - процитировал Буданов слова поэта Тараса Шевченко.