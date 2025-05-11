После обнародования записи, где министр обороны Венгрии говорит о переходе к "пути войны", политик подчеркнул: угроза была очевидна еще десятилетие назад. И теперь, когда власти только начали «догадываться», страна уже имеет дело со шпионскими сетями и реальными политическими рисками.
Открывшая глаза аудиозапись: что сказал министр обороны Венгрии
Томенко обращает внимание на скандальную аудиозапись, которую обнародовал венгерский оппозиционер Петер Мадяр. На нем министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровицкий еще в апреле 2023 года говорит о:
- переход к «нулевой фазе пути войны»;
- отказ от «ментальности мира»;
- идею создания «сильной боеспособной армии»;
- омоложение командного состава на более лояльных к Орбану людей.
По мнению оппозиционера, правительство Орбана целенаправленно готовит страну к военным сценариям, в то же время обманывая общество. И это при том, что публично Будапешт выступает за мир.
Шпионы на Закарпатье: власть "только теперь начинает понимать"?
Николай Томенко отмечает: недавно была разоблачена венгерская шпионская сеть, действовавшая на территории Закарпатья. Но власть не реагировала годами.
"Только теперь начинают понимать реальную угрозу... А один из спикеров ЗЕ-власти — Милованов — в стиле 'я в это тяжело верю'?!", — возмущается Томенко.
Он напоминает, что массовое получение венгерских паспортов в регионе он предупреждал еще в 2011 году. В частности, показал фрагмент депутатского обращения, передаваемого СБУ.
Двойное гражданство и конфликт интересов – время навести порядок
На фоне венгерского влияния Томенко подчеркивает еще одну важную деталь — угрозу двойного или множественного гражданства среди украинских чиновников.
"Этот скандал должен поставить точку. Чиновники с двойным гражданством, иностранными пенсиями или налоговыми обязательствами — должны быть уволены", — пишет политик.
Он отмечает необходимость действовать в соответствии с Конституцией Украины и законом «О гражданстве», чтобы избежать внутренних угроз и конфликтов интересов во время войны.
Чего требует Томенко: реакция не только украинская, но и европейская
Политик уверен: Европа должна дать оценку действиям правительства Орбана, и это должно стать аргументом для:
- разблокирование евроинтеграционного пути Украины;
- открытие новых программ финансирования ВСУ и оборонной поддержки;
- усиление контроля над влиянием третьих стран на внутреннюю политику Украины.