После обнародования записи, где министр обороны Венгрии говорит о переходе к "пути войны", политик подчеркнул: угроза была очевидна еще десятилетие назад. И теперь, когда власти только начали «догадываться», страна уже имеет дело со шпионскими сетями и реальными политическими рисками.





Открывшая глаза аудиозапись: что сказал министр обороны Венгрии



Томенко обращает внимание на скандальную аудиозапись, которую обнародовал венгерский оппозиционер Петер Мадяр. На нем министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровицкий еще в апреле 2023 года говорит о:



