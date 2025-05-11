После обнародования записи, где министр обороны Венгрии говорит о переходе к "пути войны", политик подчеркнул: угроза была очевидна еще десятилетие назад. И теперь, когда власти только начали «догадываться», страна уже имеет дело со шпионскими сетями и реальными политическими рисками.

Открывшая глаза аудиозапись: что сказал министр обороны Венгрии

Томенко обращает внимание на скандальную аудиозапись, которую обнародовал венгерский оппозиционер Петер Мадяр. На нем министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровицкий еще в апреле 2023 года говорит о:


  • переход к «нулевой фазе пути войны»;
  • отказ от «ментальности мира»;
  • идею создания «сильной боеспособной армии»;
  • омоложение командного состава на более лояльных к Орбану людей.

По мнению оппозиционера, правительство Орбана целенаправленно готовит страну к военным сценариям, в то же время обманывая общество. И это при том, что публично Будапешт выступает за мир.

Шпионы на Закарпатье: власть "только теперь начинает понимать"?

Николай Томенко отмечает: недавно была разоблачена венгерская шпионская сеть, действовавшая на территории Закарпатья. Но власть не реагировала годами.

"Только теперь начинают понимать реальную угрозу... А один из спикеров ЗЕ-власти — Милованов — в стиле 'я в это тяжело верю'?!", — возмущается Томенко.

Он напоминает, что массовое получение венгерских паспортов в регионе он предупреждал еще в 2011 году. В частности, показал фрагмент депутатского обращения, передаваемого СБУ.

Двойное гражданство и конфликт интересов – время навести порядок

На фоне венгерского влияния Томенко подчеркивает еще одну важную деталь — угрозу двойного или множественного гражданства среди украинских чиновников.

"Этот скандал должен поставить точку. Чиновники с двойным гражданством, иностранными пенсиями или налоговыми обязательствами — должны быть уволены", — пишет политик.

Он отмечает необходимость действовать в соответствии с Конституцией Украины и законом «О гражданстве», чтобы избежать внутренних угроз и конфликтов интересов во время войны.

Чего требует Томенко: реакция не только украинская, но и европейская

Политик уверен: Европа должна дать оценку действиям правительства Орбана, и это должно стать аргументом для:

  • разблокирование евроинтеграционного пути Украины;
  • открытие новых программ финансирования ВСУ и оборонной поддержки;
  • усиление контроля над влиянием третьих стран на внутреннюю политику Украины.