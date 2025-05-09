Благотворительный фонд «Надежда» вместе с Валерием Дубилем передали армии очередную партию аппаратов Easy Pulse — устройств для автоматического массажа сердца, уже успевших сохранить жизнь сотням военных. Что это за технология и почему ее ценят на фронте – рассказываем дальше.





Инновация, которая спасает секунды - и жизнь

Easy Pulse – это аппарат для косвенного массажа сердца, который может работать автоматически даже в боевых условиях. Он поддерживает кровообращение у раненого, пока его эвакуируют, и позволяет медикам сосредоточиться на других критических действиях.

"Каждая секунда на фронте имеет значение. Благодаря Easy Pulse уже спасены сотни защитников", - подчеркнул Валерий Дубиль.

Почему военные медики считают его незаменимым

По словам военных врачей, этот аппарат доказал свою эффективность не только в условиях стабильного госпиталя, но и прямо на поле боя. Его работа не зависит от человеческого фактора, а значит, шансы на выживание существенно возрастают.

"Незаменимая вещь на фронте. Главное - он будет спасать жизнь наших ребят", - говорят медики.





150 аппаратов – это не просто цифра, а реальные шансы

С начала полномасштабного вторжения БФ молодежной инициативы Надежда вместе с Валерием Дубилем и партнерами передали подразделениям более 150 аппаратов Easy Pulse.

Стоимость одного – более 650 тысяч гривен, но каждый из них – шанс для раненого бойца дожить до эвакуации.

В то время, когда бой идет не только на территории, но и на каждую жизнь, технологии становятся не менее важными, чем оружие. И пока Easy Pulse работает на передовой – он превращает критические минуты в спасенные судьбы.