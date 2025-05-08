В прямом эфире всеукраинского телемарафона офицер спецподразделения "Омега" с позывным Мамай поделился деталями о том, как враг действует в Донецкой области.

Почему тепловизионные дроны уже не новинка, а норма, и как украинские бойцы научились разоблачать нестандартные вражеские тактики. Особое внимание – Покровскому направлению, где ситуация остается напряженной.





Тепловизионные дроны — глаза фронта

По словам Мамая, тепловизионные дроны стали незаменимым инструментом для подразделений на передовой. Они помогают не только проявлять живую силу противника, но и координировать действия в темное время суток или в условиях плохой видимости.





"Эти дроны позволяют увидеть то, что глазом не видно. Иногда именно благодаря им мы не попадаем в засады или вовремя обнаруживаем козни под позиции", - отметил боец.

Покровское направление: враг давит, но без прорывов

Горячее - на Покровском направлении. По словам Мамая, враг пытается продвигаться малыми группами, часто используя штурмовые отряды с нестандартными маршрутами через посадки, поля, подкопы.

"Они иногда копают почти под самый нос наших позиций. Но мы научились их читать. Есть разведка, есть дроны, есть опыт. Просто так уж не пройдешь", – говорит боец.





Враг ищет новые подходы – мы отвечаем еще нестандартнее

Мамай подчеркнул, что, несмотря на большие потери, российские войска не останавливаются, но каждая попытка прорыва встречается грамотным сопротивлением.

"У них начали появляться новые тактики, но мы адаптируемся быстрее. У нас гибкость, у них шаблон. И это играет нам на руку", - рассказал он.

Особенность украинской обороны — способность подразделений действовать креативно даже в жестких условиях: изменение маршрутов, фиксация вражеских маневров с помощью дронов, координация действий в режиме реального времени.

Позиции в Донецкой области держатся — не без труда, но уверенно. Украинские защитники не только умело отражают атаки, но и находят новые способы взломать вражеские схемы. И хотя враг не прекращает давление, ситуация остается контролируемой благодаря технологиям, опыту и смелости тех, кто на передовой.