Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией New Image Marketing Group в апреле.

Согласно опросу, Валерию Залужному полностью доверяют 33% респондентов (еще 37% – скорее доверяют) Кириллу Буданову полностью доверяют 26%опрошенных командир Первого корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, боксер Александр Усик и директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В то же время, наибольший уровень недоверия украинцы выразили блоггеру Алексею Арестовичу: 73% респондентов заявили, что совсем ему не доверяют, еще 12% – скорее не доверяют.

Опрос был проведен путем онлайн-опроса с интерактивной структурированной анкетой с 25 по 30 апреля 2025 года, опрошено 1200 респондентов на территории всей Украины (кроме населенных пунктов на временно оккупированных частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, АР Крым). Выборка представляет взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.