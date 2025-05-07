Военный Святослав Дубина объяснил, что Трамп – не радикальный республиканец, а бизнесмен, желающий заключить соглашение, а не наказывать россию за агрессию против Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает военный, Трамп – это не вся Республиканская партия, и вообще, например, во времена Рейгана она была очень радикально настроена к россии, она хотела уничтожить эту тюрьму народов, а, например, радикальный республиканец Джон Маккейн вообще запретил Трампу приходить на свои похороны. Так что, констатирует он, нельзя связывать всю Республиканскую партию с трампизмом, трамписты там есть, но есть и открещивающиеся от этого радикалы.

«Чем изменилась политика вообще в Соединенных Штатах? Особенно это видно при приходе Трампа. Соединенные Штаты, являвшиеся бастионом западной цивилизации, верховенства права, защиты международного права и нерушимости границ, изменили свою политику с правильно-неправильно на выгодно-невыгодно. То есть с позиции, как Трамп говорит, что он бизнесмен, что нужно совершить сделку», – объясняет Святослав Дубина.

Также, отмечает он, очень часто Трампа оправдывали там, где не нужно, и придавали его словам какого-то другого значения, мол, он не это имеет в виду, и такие вещи мы наблюдали во время его избирательной кампании. Поэтому, констатирует военный, когда мы впервые услышали о мире через силу, все подумали, что сила будет применена именно к агрессору, а после инаугурации оказалось, что все будет наоборот.

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