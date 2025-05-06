На них присутствуют представители полиции, СБУ, Нацгвардии, ВСУ и пограничной службы. Люди смогут получить юридическую и социальную помощь, а главное ответы на свои вопросы.

В Житомире заработает координационный прием для семей военных


Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области сообщает, что с 8 мая стартует серия личных приемов для граждан, разыскивающих своих родных — военнопленных или пропавших без вести.

Встречи будет проводить региональная рабочая группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными .

Кто будет на приеме и чем могут помочь

К встречам привлечены представители всех ключевых служб, которые заботятся о защитниках Украины:

  • Национальная полиция Житомирской области
  • Управление СБУ
  • Национальная гвардия
  • Государственная пограничная служба
  • Вооруженные Силы Украины

Все эти специалисты будут предоставлять юридические консультации, социальную помощь, информацию о статусе дел и помогать в самых трудных ситуациях.

Где и когда проходят приемы

  • Место проведения: г. Житомир, пл. Полевая, 6а
  • Время: с 10:00 до 16:00
  • График: каждый вторник и четверг
  • Запись по телефону: 050 967 95 41

Участие в приемах бесплатное , но стоит предварительно зарегистрироваться по телефону, чтобы избежать очередей.

Зачем это нужно

Многие семьи остаются в информационном вакууме. Часто они не знают, куда обращаться, чтобы узнать судьбу своих родных. Теперь в одном месте, в удобном формате личного общения, можно будет:

  • собрать нужную информацию о военнопленных и пропавших без вести
  • получить пояснения о юридических процедурах
  • найти контакт с конкретными службами
  • почувствовать поддержку государства

Мы работаем, чтобы ни одна семья не оставалась в одиночестве со своей бедой» , — говорят в Представительстве Уполномоченного.