



Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области сообщает, что с 8 мая стартует серия личных приемов для граждан, разыскивающих своих родных — военнопленных или пропавших без вести.

Встречи будет проводить региональная рабочая группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными .