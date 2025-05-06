На них присутствуют представители полиции, СБУ, Нацгвардии, ВСУ и пограничной службы. Люди смогут получить юридическую и социальную помощь, а главное ответы на свои вопросы.
В Житомире заработает координационный прием для семей военных
Встречи будет проводить региональная рабочая группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными .
Кто будет на приеме и чем могут помочь
К встречам привлечены представители всех ключевых служб, которые заботятся о защитниках Украины:
- Национальная полиция Житомирской области
- Управление СБУ
- Национальная гвардия
- Государственная пограничная служба
- Вооруженные Силы Украины
Все эти специалисты будут предоставлять юридические консультации, социальную помощь, информацию о статусе дел и помогать в самых трудных ситуациях.
Где и когда проходят приемы
- Место проведения: г. Житомир, пл. Полевая, 6а
- Время: с 10:00 до 16:00
- График: каждый вторник и четверг
- Запись по телефону: 050 967 95 41
Участие в приемах бесплатное , но стоит предварительно зарегистрироваться по телефону, чтобы избежать очередей.
Зачем это нужно
Многие семьи остаются в информационном вакууме. Часто они не знают, куда обращаться, чтобы узнать судьбу своих родных. Теперь в одном месте, в удобном формате личного общения, можно будет:
- собрать нужную информацию о военнопленных и пропавших без вести
- получить пояснения о юридических процедурах
- найти контакт с конкретными службами
- почувствовать поддержку государства
Мы работаем, чтобы ни одна семья не оставалась в одиночестве со своей бедой» , — говорят в Представительстве Уполномоченного.