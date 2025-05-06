270 систем радиоэлектронной борьбы – щит для наших защитников на передовой.

Это вклад Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», Валерия Дубиля, Виты Присяжнюк и партнера Анатолия Шкрибляка.

«Когда работает РЭБ – мы живы. Когда его нет — нас ловят как мишень», — защитник с передовой.

Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" совместно с Валерием Дубилем и партнером Анатолием Шкрибляком продолжает системную поддержку украинских защитников.

За все время войны фонд передал на фронт 250 современных систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ). Во время последней поездки команда доставила еще 20 широкочастотных комплексов РЭБ.

«Продолжается война дронов, и РЭБ является незаменимой технологией для обороны. Ведь самое ценное, что есть в мире, — это человеческая жизнь.

Кроме РЭБ-комплексов, команда фонда также передала необходимые средства для обеспечения стабильной связи и автономной работы подразделений – зарядные станции, генераторы, терминалы Starlink.

География гуманитарной миссии охватила ключевые населенные пункты: Торецк, Славянск, Дружковку, Криворожье. Помощь получили подразделения Вооруженных Сил Украины, среди которых бойцы «Азова», нацгвардейцы, разведчики, пограничники, спецназовцы.

«Мы работаем быстро и точно, чтобы у наших защитников было все необходимое на передовой — не завтра, не когда-то, а сейчас», — подчеркнул Валерий Дубиль.

Партнер фонда Анатолий Шкрибляк также отметил, что системная поддержка военных является общим делом каждого украинца, стремящегося приблизить Победу.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» уже долго поддерживает фронт точечными решениями: системами связи, беспилотниками, медицинским оборудованием, зарядными станциями и критически важной техникой.

Команда фонда не останавливается. Новые задачи уже работают, ведь каждый день поддержки приближает нашу Победу.