В деле генерального конструктора по созданию и модернизации вертолетной техники Богуслаева состоялось очередное заседание: несмотря на возраст и длительный срок заключения, суд снова оставил его под стражей.



Об этом пишет сайт Украинские новости. Публикуем текст без поправок и комментариев.



В Украине 17 марта состоялось очередное судебное заседание по делу экспрезидента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Подозреваемому в государственной измене 86-летнему конструктору вертолетной техники после задержания была определена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей – и с тех пор это решение остается неизменным.

Как сообщает Oboz.ua, об этом написал в своем Telegram-канале адвокат, глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец. Он утверждает, что имущество его клиента конфисковали, а его самого третий год держат за решеткой без каких-либо доказательств вины Богуслаева.

"Вчера состоялось очередное заседание по делу 86-летнего генерального конструктора вертолетной техники, которого третий год содержат под стражей без какой-либо альтернативы. За это время все его имущество было конфисковано без установления его вины. Основание для конфискации - Указ Президента Украины, где даже его имя написали с ошибкой", - написал Краве.





Адвокат утверждает, что за время расследования ни доказательства вины Богуслаева следствие так и не предоставило. Зато это дело, по мнению Кравца, нанесло удар по авиаотрасли Украины.

"Дело давно превратилось в фарс, никакого доказательства его виновности или поддержки России нет. Есть наоборот, поддержка ВСУ и разработка новой техники, которая после его ареста остановлена, а все программы сорваны. Сейчас он (Богуслаев. – Ред.) почти потерял слух, поэтому заседание пришлось перенести", – написал юрист. Кравец также сообщил, что с 7 апреля этого года Европейский суд по правам человека, куда обратились представители Богуслаева, перейдет в стадию принятия решения после коммуникации по его делу. Решение, по его словам, ожидается месяц. "Считаю, что все судьи и прокуроры, причастные к пыткам и уничтожению производства вертолетной техники должны понести ответственность, вместе с представителями Минюста, которые в этой пытке принимали участие. На сегодняшний день его лишили даже пенсии и суд цинично не дает возможности ее оформить. Но он держится и будет бороться за свое полное оправдание, стоит чисто желание отобрать Мотор Сич и снова ее перепродать", – отметил Кравец, добавив, что вопрос о возмещении Китая миллиардов долларов США остается открытым. Напомним, 22 октября 2022 года стало известно, что главу "Мотор Сичи" задержали по подозрению в госизмене . В тот же день информацию о задержании Богуслаева, изначально носившей инсайдерский характер, подтвердила СБУ. В Службе также опубликовала доказательства сотрудничества с РФ президента "Мотор Сичи" Богуслаева , она заключалась, по версии следствия, в том числе и в продолжении экспорта деталей для двигателей вертолетов армии РФ уже после начала полномасштабного вторжения России.

24 октября суд отправил Богуслаева в СИЗО, где он остается по сей день. А уже в начале ноября у него и еще одного представителя "Мотор Сич" арестовали 1 млрд грн имущества и активов .

В начале декабря ЕСПЧ открыло дело по жалобе защитников экспрезидента "Мотор Сич". Защита Богуслаева считает, что арест генерального конструктора ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева привел к перераспределению контроля над одним из стратегических предприятий Украины, а все уголовное дело о государственной измене "имеет все признаки рейдерства".