ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" 01 мая 2025 года начат прием Заявок на участие в Рейтинге «Честные налогоплательщики – 2024».



Об этом сообщила Людмила Герасименко – Вице-президент, Генеральный директор Ассоциации налогоплательщиков Украины.



В Рейтинге участвуют предприятия трех категорий: большие, средние, малые.



Участие в Рейтинге имеет право принять любой налогоплательщик, как член Ассоциации, так и не член Ассоциации налогоплательщиков. Это свидетельствует о едином подходе ко всем налогоплательщикам, независимо от их членства в Ассоциации при определении номинантов на высокое звание «Добросовестный налогоплательщик».



Следует отметить, что членство в Ассоциации является одним из критериев оценки номинанта членами Высшей Рейтинговой комиссии и придает ему 10 дополнительных баллов.



Весомую роль в оценке играют не абсолютные, а относительные показатели эффективности работы плательщика.



Заявкой налогоплательщики свидетельствуют о своих намерениях принять участие во Всеукраинском Рейтинге «Честные налогоплательщики-2024», подтверждают достоверность данных, внесенных в Заявку и несут за них ответственность. Указание каких-либо недостоверных данных является основанием для отклонения Заявки для участия в Рейтинге. Заявку подписывает лично Руководитель юридического лица или лицо, исполняющее его обязанности и удостоверяющее печатью предприятия.



Так что не медлите, подавайте заявки на участие в Рейтинге и побеждайте.

Получая высокое звание «Добросовестный налогоплательщик», предприятие, кроме популяризации на собственном примере честного и прозрачного ведения бизнеса, получает общественное признание, благодарность государства за надлежащее исполнение своих налоговых обязательств и публично закрепляет свой статус надежного бизнес-партнера.



По всем вопросам по Рейтингу прошу обращаться к Координатору Леси Кашпур 067-266-14-85.



