Ведущий пластический хирург Сергей Галич объяснил, что в эстетической хирургии Украина отстает от Запада из-за советского прошлого, но вот реконструктивная развивается быстро, потому что война, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Нужно четко понимать, что пластическая хирургия делится на два огромные раздела – это эстетическая хирургия и реконструктивная хирургия. Они не близнецы, но близкородственные братья, они связаны между собой. Любая реконструктивная операция заканчивается эстетикой, потому что нужно всегда контур улучшить, рубцы сделать хорошие и так далее», - объясняет Сергей Галич.

Если мы говорим об эстетической хирургии, утверждает он, то тут, безусловно, доминируют западные центры и хирурги, например, во Франции, Швейцарии, США, Германии, и западная подготовка отличается от украинской, там выше требования, но и у нас хирурги неплохие. А вот реконструктивная хирургия, подчеркивает гость программы, активно развивается сейчас в Украине, поскольку у нас война, это новые типы ран, сочетание многих факторов, масса осложнение, потому развиваются новые технологии.

«На сегодня у нас есть 10-15 специалистов, которые работают на уровне западных стандартов. А кто из них лучше, кто из них хуже... Когда начинаешь говорить про такие вещи, ты можешь кого-то обидеть, кого-то забыть. Но я могу назвать такое количество специалистов, я их знаю лично, они прекрасные хирурги с большим опытом», - утверждает Сергей Галич.

Но вот в эстетической хирургии, объясняет он, Украина проигрывает и из-за отсутствия опыта, ведь на Западе с 1920-х годов появлялись колоссальные школы, специалистов учили на очень высоком уровне, а в СССР были отдельные клиники только закрытого типа, например, для спецслужб, но простые люди туда не допускались. Тем не менее, констатирует гость программы, и это направление сейчас развивается, украинские хирурги могут оперировать не хуже западных, но конкурировать пока не могут.

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