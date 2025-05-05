Такие данные содержат исследование психологической устойчивости, доверия и социальной сплоченности украинцев 2025 года, проведенное экспертами исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA с участием социологической компании Active Group.
Результаты исследования «Текущее состояние социальной сплоченности в Украине. Доверие, экономика, социальные настроения» было обнародовано 29 апреля на форуме «Демократическая неделя Карпатское море». По его данным, самый высокий уровень доверия украинцы проявляют в ВСУ (в частности, к Территориальной обороне) и волонтеров, а среди конкретных ведомств Сил безопасности и обороны Украины — в Главное управление разведки.
Как отметил руководитель проектов ОО «Фонд содействия демократии», основатель InfoLight.UA Юрий Гончаренко, первое место ВСУ обусловлено тем, что украинцев объединяет стремление к победе или завершение войны на приемлемых условиях Главными инструментами этого они видят ВСУ, волонтерские организации и ГУР как наиболее эффективную спецслужбу.
По мнению Гончаренко, высокое место ГУР в рейтинге доверия также обусловлено тем, что в борьбе с российской агрессией украинская разведка зарекомендовала себя как одна из мощнейших структур, выполняющая сверхсложные задачи.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины до 2014 года насчитывало менее 5000 сотрудников. Под руководством Кирилла Буданова оно превратилось в настоящий украинский Моссад, который "кошмарит" россиян от Дальнего Востока до Африки», – отметил Гончаренко.
Профессиональные достижения украинских разведчиков высоко оцениваются украинцами, что и показывает рейтинг народного доверия.
Исследование «Текущее состояние социальной сплоченности в Украине. Доверие, экономика, социальные настроения» охватывало более 80 вопросов, разделенных на семь тематических блоков, в частности психологическая устойчивость (Resilience Index), социальная сплоченность (Cohesion Index), экономическая уверенность, информационная устойчивость, отношение к обороне и мобилизационной политике. Данные собирались в две волны: первая состоялась 4-6 апреля 2025 (1024 анкеты), вторая длилась от 17 до 26 апреля (450 анкет).