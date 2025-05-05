Такие данные содержат исследование психологической устойчивости, доверия и социальной сплоченности украинцев 2025 года, проведенное экспертами исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA с участием социологической компании Active Group.

Результаты исследования «Текущее состояние социальной сплоченности в Украине. Доверие, экономика, социальные настроения» было обнародовано 29 апреля на форуме «Демократическая неделя Карпатское море». По его данным, самый высокий уровень доверия украинцы проявляют в ВСУ (в частности, к Территориальной обороне) и волонтеров, а среди конкретных ведомств Сил безопасности и обороны Украины — в Главное управление разведки.

Как отметил руководитель проектов ОО «Фонд содействия демократии», основатель InfoLight.UA Юрий Гончаренко, первое место ВСУ обусловлено тем, что украинцев объединяет стремление к победе или завершение войны на приемлемых условиях Главными инструментами этого они видят ВСУ, волонтерские организации и ГУР как наиболее эффективную спецслужбу.



По мнению Гончаренко, высокое место ГУР в рейтинге доверия также обусловлено тем, что в борьбе с российской агрессией украинская разведка зарекомендовала себя как одна из мощнейших структур, выполняющая сверхсложные задачи.