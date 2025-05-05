Участие могут принять как члены Ассоциации налогоплательщиков Украины, так и все другие предприятия. Людмила Герасименко – Вице-президент, Генеральный директор Ассоциации налогоплательщиков Украины объяснила, кто может подать заявку, как проходит отбор и почему это больше, чем просто формальность.



С 1 мая стартовал прием заявок



Всеукраинская общественная организация «Ассоциация налогоплательщиков Украины» открыла прием заявок на участие в Рейтинге «Честные налогоплательщики – 2024».

Это традиционное ежегодное соревнование среди предприятий всех форм собственности, способствующее формированию культуры добровольной и добросовестной уплаты налогов.

Участие бесплатное и доступное для всех предприятий Украины независимо от членства в Ассоциации. Единственное требование — быть налогоплательщиком и подать заявку, подтверждающую достоверность информации.

Участники: от мала до велика

Рейтинг разделен на три основные категории участников:

Малые предприятия

Средние предприятия

Крупные предприятия

Членство в Ассоциации – не обязательное условие, но дает +10 баллов к оценке . То есть это дополнительное преимущество, но не решающий фактор.

Как оценивают

Оценку проводит Высшая Рейтинговая комиссия . И что важно — оценивают не только объемы уплаченных налогов, но и относительные показатели эффективности работы .

Это значит, что даже небольшая компания может оказаться победителем, если покажет прозрачность, стабильность и ответственность в уплате налогов.

Как подать заявку

Заявка подается от имени руководителя предприятия (или лица, исполняющего его обязанности)

(или лица, исполняющего его обязанности) Необходимо подтвердить достоверность всех данных

Документ должен быть подписан и удостоверен печатью предприятия

В случае предоставления ложных сведений, заявка будет отклонена

Почему это важно

Получив звание «Добросовестного налогоплательщика» , предприятие не только становится примером прозрачного бизнеса, но и получает:





Публичное признание на уровне государства

Доверие партнеров

Репутацию ответственного работодателя и бизнес-игрока

Контакты для справок

По всем вопросам обращайтесь к Координатору Рейтинга – Леся Кашпур, тел.: 067-266-14-85 .