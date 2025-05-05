Участие могут принять как члены Ассоциации налогоплательщиков Украины, так и все другие предприятия. Людмила Герасименко – Вице-президент, Генеральный директор Ассоциации налогоплательщиков Украины объяснила, кто может подать заявку, как проходит отбор и почему это больше, чем просто формальность.
С 1 мая стартовал прием заявок
Всеукраинская общественная организация «Ассоциация налогоплательщиков Украины» открыла прием заявок на участие в Рейтинге «Честные налогоплательщики – 2024».
Это традиционное ежегодное соревнование среди предприятий всех форм собственности, способствующее формированию культуры добровольной и добросовестной уплаты налогов.
Участие бесплатное и доступное для всех предприятий Украины независимо от членства в Ассоциации. Единственное требование — быть налогоплательщиком и подать заявку, подтверждающую достоверность информации.
Участники: от мала до велика
Рейтинг разделен на три основные категории участников:
- Малые предприятия
- Средние предприятия
- Крупные предприятия
Членство в Ассоциации – не обязательное условие, но дает +10 баллов к оценке . То есть это дополнительное преимущество, но не решающий фактор.
Оценку проводит Высшая Рейтинговая комиссия . И что важно — оценивают не только объемы уплаченных налогов, но и относительные показатели эффективности работы .
Это значит, что даже небольшая компания может оказаться победителем, если покажет прозрачность, стабильность и ответственность в уплате налогов.
Как подать заявку
- Заявка подается от имени руководителя предприятия (или лица, исполняющего его обязанности)
- Необходимо подтвердить достоверность всех данных
- Документ должен быть подписан и удостоверен печатью предприятия
- В случае предоставления ложных сведений, заявка будет отклонена
Почему это важно
Получив звание «Добросовестного налогоплательщика» , предприятие не только становится примером прозрачного бизнеса, но и получает:
- Публичное признание на уровне государства
- Доверие партнеров
- Репутацию ответственного работодателя и бизнес-игрока
Контакты для справок
По всем вопросам обращайтесь к Координатору Рейтинга – Леся Кашпур, тел.: 067-266-14-85 .