Украинские военные смогут получать бонусные баллы за уничтожение российской техники и живой силы и тратить их на новое оружие, такая новая мотивация для ВСУ заимствована из видеоигр, уже работает в рамках программы Army of Drones Bonus.

Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новая мотивация для ВСУ выглядит следующим образом.

за повреждение российского танка – 20 баллов,

за уничтожение – 40 баллов,

за уничтожение мобильной ракетной установки – до 50 баллов,

за уничтожение солдата – 6 баллов.

Эти баллы можно будет обменять на технику через маркетплейс Brave 1 Market. Например, дрон Vampire (получивший позывной "Баба Яга") стоит 43 балла. Это большой многороторный беспилотник, способный нести 15-килограммовую боевую часть. Заказы будут оплачиваться государством, а поставки — непосредственно на передовую в течение недели.





Одна из самых эффективных дроновых групп — подразделение "Птицы Магиара" — уже собрали более 16 298 баллов, чего хватает на 500 FPV-дронов для дневных атак, 500 ночных дронов, 100 Vampire и 40 разведывательных БПЛА.





Цель программы – стимулировать эффективные подразделения, ускорить поставки оружия и обойти забюрократизированные процедуры закупок. На маркетплейсе уже представлено более тысячи наименований – от дронов и систем РЭБ до запчастей, ШИ-решений и роботизированных систем.

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