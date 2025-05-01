Как проходит подготовка, выезд, развертывание, отслеживание и уничтожение врага как устроенная система полетов на дронах.

"Нам нужно максимально быстро расставить антенны, засесть в блиндаже, запустить дроны и начать работать", - рассказал о начале рабочего дня группы на позициях боец ​​группы на псевдо Поэт.

С началом работы группа делится на две части. Три пилота дронов работают по укрытию — готовят оборудование для дронов, выслеживают врага, осуществляют сбросы, а остальные два спецназовника наружу запускают и принимают дроны, готовят и снаряжают снаряды, следят за безопасностью.

"До полномасштабной войны у каждого из бойцов нашей группы было свое дело - адвокат, депутат, прораб, поэт. Для нас приоритет - это результативность нашей работы, мы всегда осуществляем просчеты, сколько ресурса получается для уничтожения цели", - рассказал командир группы на псевдо Зализняк.

По словам бойцов, в среднем один Mavik теряется на 10-15 окупантов, что дешевле, чем цена одного артиллерийского снаряда. В этот день за 6 часов было поражено 13 целей, использованы десятки снарядов, ни один дрон не был потерян.

"Мы все здесь собрались, объединены одной целью и у нас огромная жажда труда. Для меня важно не подвести титул Острых картузов, ему нужно отвечать", - заявил спецназовец группы на псевдо Партизан.

Интервью с каждым бойцом группы, процесс их работы, детали боевых дежурств, количество оборудования и запасов и кадры уничтожения окупантов смотрите в эксклюзивном видео.