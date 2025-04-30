FAVBET выводит сотрудничество с ФК «Рух» на новый уровень — компания стала титульным спонсором команды. Этот шаг направлен на поддержку спорта как важного инструмента развития молодежи, формирования здорового общества и национального единства.

В FAVBET подчеркивают: это не просто партнёрство, а ещё один вклад в поддержку украинского спорта в самые сложные времена.

Фото: основатель ФК «Движение» Григорий Козловский и директор БК Favbet Игорь Сирук

«Чрезвычайно приятно работать с партнерами, близкими нам по духу, и «Рух» — именно такой партнер. В нашем сотрудничестве важно, что на первом месте не деньги, а общие взгляды на развитие украинского футбола. В том числе и на развитие детского футбола — таких Академий, как у «Руха», в Украине почти нет. Приятно, что мы вместе в одной команде», — отметил директор БК Favbet Игорь Сирук.

ФК «Рух» — один из самых динамично развивающихся клубов Украины. Особое внимание здесь уделяется развитию собственной Академии, которая уже сегодня является одной из сильнейших в стране и насчитывает более 900 воспитанников.



«Поддержка спорта — это наша долгосрочная стратегия. Мы верим, что именно через инвестиции в инфраструктуру, молодёжь и системные футбольные проекты можно развивать украинский футбол и формировать сильное, единое общество. ФК "Рух" — пример клуба, который не просто играет, а строит будущее. И мы рады быть частью этого движения вперёд», — отмечает Андрей Матюха, основатель группы компаний FAVBET.

Партнёрство между FAVBET и ФК «Рух» рассчитано на долгосрочную перспективу. Стороны уже готовят ряд совместных проектов, направленных на поддержку болельщиков, развитие инфраструктуры и популяризацию футбола среди молодежи.



