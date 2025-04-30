Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила на состоявшемся в Валенсии Конгрессе Европейской народной партии Испания.

«В эти дни, когда война длится уже четвертый год, мы не имеем права стать слабее. Мы не вправе принять капитулянтские условия мира. Только справедливый и устоявшийся мир, который мы с вами заслужили! Для достижения этой цели нам нужно усилить понимание и единство между Соединенными Штатами Америки и Европой – так, как это было всегда. И я снова хочу сказать: Украина выстояла! И мы победим! Украина выстояла – благодаря единству. Благодаря вашей поддержке. И благодаря несгибаемому духу нашего украинского народа, героизму нашей армии», – подчеркнула она.

Юлия Тимошенко также подчеркнула, что украинцы доказали свою способность защищать не только себя, но и Европу, назвав украинских воинов воинами свободы, защищающими общие ценности.

Она напомнила о чрезвычайно высокой цене, которую платит Украина за свою и европейскую свободу – погибшие, миллионы переселенцев, пропавшие без вести, похищенные дети и временно оккупированные территории.

«Сейчас пришло время новых решений – решений, которые нельзя откладывать», – подчеркнула Тимошенко, призвав к ускорению вступления Украины в ЕС, укреплению экономической поддержки, расширению санкций против страны-агрессора и созданию новой системы европейской безопасности.

Выступление Юлии Тимошенко прокомментировал глава Киевской городской партийной организации ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль:

«Слова Юлии Тимошенко на Конгрессе ЕНП – это мощное напоминание миру, что украинцы не сдадутся и не согласятся ни на какие компромиссы за счет нашего суверенитета. Это позиция государственной ответственности и европейской солидарности. Киевская городская "Батькивщина" полностью поддерживает призывы к ускорению евроинтеграции Украины, усилению оборонной помощи и более глубокому сотрудничеству с ЕС. Это тот путь, который дает надежду и гарантию безопасности и будущего для наших граждан», – отметил Валерий Дубиль.

Участие в Конгрессе также принял заместитель Председателя партии «Батькивщина», первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря.