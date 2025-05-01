Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в июле в Украине состоится пенсионная реформа, и объяснила, повлияет ли введение накопительной пенсии на размер выплат уже сейчас, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«По действующему закону, если у человека есть необходимый стаж работы, то его пенсия будет составлять 30% от зарплаты. Власти пообещали, что после введения бальной системы размер выплат вырастет еще на 10%, то есть составит 40%. Чиновники также говорили, что после внедрения накопительной системы пенсия человека составит 60% от зарплаты», - отмечает Екатерина Котенкова.

По ее словам, действующая солидарная пенсионная система и будущая накопительная никак не будут мешать друг другу. То есть, объясняет журналистка, сейчас человек нарабатывает себе стаж, зарабатывает коэффициент зарплаты, и чем дольше работает, тем выше солидарная пенсия, а когда введут накопительную систему, то чем дольше человек будет участвовать в ней, тем выше будет процент этих дополнительных отчислений.

В то же время она отмечает, что даже если Верховная Рада сейчас примет закон о накопительной системе, 1-2 года пойдут на обработку, потому что нужно создать инфраструктуру, разработать программу обеспечения и т.д., чтобы не случилось так, что отчисления граждан лопнут, как мыльный пузырь.

«И даже если накопительная пенсия будет продолжена, хочу напомнить, она будет касаться только будущих пенсионеров. То есть результат будет известен только через 20-30 лет», - заключает Екатерина Котенкова.

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