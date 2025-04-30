Об этом в телеэфире заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, рассказывая о девятом заседании рабочей группы по вопросам человеческого измерения формулы мира, впервые состоявшемся не в Киеве, а в Житомире.



"На одной из таких встреч у нас были инициативы по включению Катара в качестве посредника по возвращению украинских детей. Обсуждались вопросы и присоединения Объединенных Арабских Эмиратов".



Омбудсман отметил, что это часть масштабной работы, которую проводят представители украинской власти совместно с международными партнерами для возвращения домой украинских граждан. Также координацией усилий в этом направлении занимается рабочая группа по вопросам человеческого измерения формулы мира, возглавляемая представителями Украины, Канады и Норвегии.