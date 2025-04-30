В Malevich Concert Arena пройдет не просто конкурс красоты, а настоящее благотворительное событие — «Miss Beauty of Ukraine 2025». Все собранные средства пойдут в поддержку бойцов ЦСП «Омега».
Красота с миссией: готовящий конкурс
1 мая во Львове состоится конкурс красоты, который уже назвали самым ярким событием весны - Miss Beauty of Ukraine 2025 . Но это не просто шоу: организаторы делают акцент на благотворительности.
Во время мероприятия будет проведен аукцион , где можно будет приобрести уникальные лоты. Один из главных — эксклюзивная амуниция от Александра Усика, легендарного украинского боксера, неоднократно поддерживавшего армию.
"Твой донат = их сила!" — отмечают организаторы, призывая приобщаться к всем неравнодушным.
Благотворительность, имеющая силу
Конкурс проходит в сотрудничестве с Top Contest UA и при поддержке ЦСП «Омега» — элитного подразделения, бойцы которого ежедневно рискуют жизнью ради безопасности украинцев.
Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на нужды спецназовцев — от амуниции до технического обеспечения.
"Мы не просто проводим конкурс - мы создаем возможность помочь тем, кто ежедневно защищает нашу страну", - говорят организаторы.
Как присоединиться
- Прийти на событие 1 мая в Malewich Concert Arena во Львове.
- Сделать донат на благотворительном аукционе или приобрести один из лотов.
- Распространить информацию среди друзей и знакомых - даже малейшее действие может дать большой результат.
«Miss Beauty of Ukraine 2025» – это больше, чем просто конкурс. Это шанс помочь нашим защитникам, приобщиться к благотворительности и увидеть настоящую силу спасающей жизнь красоты.