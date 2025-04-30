В Malevich Concert Arena пройдет не просто конкурс красоты, а настоящее благотворительное событие — «Miss Beauty of Ukraine 2025». Все собранные средства пойдут в поддержку бойцов ЦСП «Омега».

Красота с миссией: готовящий конкурс

1 мая во Львове состоится конкурс красоты, который уже назвали самым ярким событием весны - Miss Beauty of Ukraine 2025 . Но это не просто шоу: организаторы делают акцент на благотворительности.





Во время мероприятия будет проведен аукцион , где можно будет приобрести уникальные лоты. Один из главных — эксклюзивная амуниция от Александра Усика, легендарного украинского боксера, неоднократно поддерживавшего армию.

"Твой донат = их сила!" — отмечают организаторы, призывая приобщаться к всем неравнодушным.







Благотворительность, имеющая силу

Конкурс проходит в сотрудничестве с Top Contest UA и при поддержке ЦСП «Омега» — элитного подразделения, бойцы которого ежедневно рискуют жизнью ради безопасности украинцев.

Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на нужды спецназовцев — от амуниции до технического обеспечения.

"Мы не просто проводим конкурс - мы создаем возможность помочь тем, кто ежедневно защищает нашу страну", - говорят организаторы.