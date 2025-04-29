Николай Томенко объяснил, кто действительно собирается к Путину и почему это выглядит как фарс, а не международная поддержка.

Перемирие для парада и попойки диктаторов

Николай Томенко прямо назвал идею "перемирия" на 9 мая очередным цинизмом страны-агрессора:





"Военный преступник путин предложил перемирие на 9 мая, чтобы успокоить своих друзей-диктаторов и лидеров стран, экономически зависимых от России", - пишет Томенко.

Речь идет не о мире в классическом смысле, а о попытке обеспечить показательную картинку на Красной площади, чтобы еще раз обмануть мир.

Кто же на самом деле "друзья" Путина

Томенко подробно разобрал список гостей, которых российские СМИ нагло называют "лидерами 19 стран". На самом деле:





Это или бывшие руководители , например, экс-президент Вьетнама То Лама.

, например, экс-президент Вьетнама То Лама. Или лидеры непризнанных сепаратистских образований , как, например, Гунба из Абхазии.

, как, например, Гунба из Абхазии. Среди приглашенных и осужден сепаратист Додык из Республики Сербской, которого в Боснии и Герцеговине признали виновным и запретили занимать государственные должности.

из Республики Сербской, которого в Боснии и Герцеговине признали виновным и запретили занимать государственные должности. Приедет и глава военной хунты Буркино-Фасо Ибрагим Траоре , захвативший власть силой.

, захвативший власть силой. Не обошлось и без известных диктаторов : Николас Мадуро из Венесуэлы и Мигель Диас-Канель из Кубы, где сейчас проходят массовые протесты против диктатуры.

"Конечно, среди фанатов путина также его давний товарищ лукашенко и несколько руководителей СНГ, давно потерявших реальный суверенитет", - отмечает Томенко.

Томенко: ЕС должен действовать жестче

Общественный деятель отмечает: участие в параде на Красной площади — это демонстрация поддержки страны-террориста. Он призывает Европейский Союз жестко реагировать

"Надеюсь, что у Европейского Союза хватит политической воли исключить из своего состава те страны, руководители которых лично поддержат парад-пятику в Москве", - подчеркнул Томенко.

Украинская позиция остается неизменной

"Наша позиция должна быть четкой: мы выступаем за полное, международно контролируемое перемирие не менее 30 дней", — напоминает Томенко.

Двухдневное "перемирие" только для организации показного мероприятия он называет типичным примером русского цинизма, ведь сразу после празднований Кремль планирует снова наращивать агрессию.

Пока российская пропаганда придумывает мифы о международной поддержке, в Москве на Красной площади собираются только диктаторы, сепаратисты и откровенные политические муртады.

Для всего мира это должно стать еще одним напоминанием: настоящее цивилизованное сообщество стоит вместе с Украиной, а не рядом со страной-террористом.