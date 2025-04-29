Глава Киевской городской организации политической партии «Батькивщина», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль подчеркнул, что партия решительно выступает против законопроекта 4197-д, который предлагает изменения в регулировании рынка древесины.

«Этот законопроект опасен для развития деревообрабатывающей отрасли в Украине. Он создает условия, при которых сырье будет доступно только крупным монополистам, которые ставят под угрозу десятки тысяч малых и средних предприятий», — отметил Валерий Дубиль.

Позицию партии поддержала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая подчеркнула, что этот документ имеет коррупционную составляющую, что вредит отрасли и стране в целом.

«Этот законопроект создает условия, по которым покупать сырье смогут только гигантские монополисты-деревообработчики, поэтому шесть тысяч малых и средних деревообрабатывающих предприятий будут вынуждены закрыться. Следовательно, сотни тысяч их сотрудников останутся без работы, без средств к существованию», — сказала Юлия Тимошенко.

Политическая партия «Батькивщина» требует снять законопроект 4197-д с рассмотрения и продлить мораторий на экспорт леса-кругляка, чтобы обеспечить украинские деревообрабатывающие предприятия необходимым сырьем.