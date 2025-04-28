Когда счет идет на часы, а результат жизни людей, скорость и четкость решений имеют особый вес. Именно так работает команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».

Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, вместе с соучредителем Витой Присяжнюк и партнером фонда Евгением Довбней доставили в штаб Главного управления разведки Министерства обороны Украины самое необходимое:

– современные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ),

– дроны «Мавик»,

– терминалы Starlink,

– зарядные станции.

«У нас четкий принцип: если техника нужна на вчера — она должна быть сегодня. Работаем быстро, потому что знаем: эта помощь не о комфорте, она о жизни», — отметил Валерий Дубиль.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов лично встретил команду, поблагодарив за системность, быстроту и ответственность. Технику сразу передали специалистам для использования в боевых условиях.

Команда БФ «Надежда» работает по принципу хирургической точности: помогает именно там, где каждая единица техники или помощи спасает жизнь.

«Мы не рассказываем обо всей помощи. Но когда видим, что запрос критический — действуем открыто. Это важно показать, что тыл работает, что мы вместе», — подчеркнула Вита Присяжнюк.

К этой передаче присоединились верные партнеры фонда: компании Пожмашина, УкрАвиаКосТех, EDG GROUP, М-Агро, а также волонтеры и друзья, не впервые поддерживающие военные инициативы «Надежды».

Команда уже работает над новыми задачами, потому что война продолжается, а помощь должна быть постоянной. Потому что одни держат оружие в руках, другие держат на плечах ответственность за жизнь тех, кто нас защищает.