Один год службы – и серьезная финансовая поддержка, право выезда за границу, а также ряд дополнительных преимуществ.

Что предлагает программа "18-24":

Подразделение специального назначения «Омега» запустило новую инициативу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Суть программы проста: подписать контракт на 1 год службы и получить реальные преимущества для своего будущего.





Финансовые бонусы:

Общая выплата – 1 миллион гривен.

200 тысяч гривен начисляются сразу при подписании контракта.

Еще 800 тысяч выплачиваются за действие контракта двумя траншами.

Льготы и возможности:

Право выезда за границу после одного года службы.

Возможность оформить ипотеку под 0% годовых.

Отсрочка от мобилизации на год после завершения службы.

До 120 тысяч гривен дополнительных выплат в зависимости от выполненных задач.

Компенсация стоимости жилья на период службы.

Полное медицинское обеспечение.

Скидки на оплату коммунальных услуг, обучение и проезд.

Как стать частью элитного подразделения:

Чтобы присоединиться к программе, нужно:

заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/iGYeEGr8rKRDoXRn6

или позвонить по телефону: 066-000-3073.

На сайте omegasof.army также можно узнать больше деталей о службе и условиях поступления.

Зачем выбирать именно Омегу

В спецподразделении обещают: обучение будет проводиться на самом высоком уровне, а знания и навыки, которые получит каждый боец, станут бесценными не только для военной карьеры, но и для дальнейшей гражданской жизни.





