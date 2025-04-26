Один год службы – и серьезная финансовая поддержка, право выезда за границу, а также ряд дополнительных преимуществ.
Что предлагает программа "18-24":
Подразделение специального назначения «Омега» запустило новую инициативу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Суть программы проста: подписать контракт на 1 год службы и получить реальные преимущества для своего будущего.
Финансовые бонусы:
- Общая выплата – 1 миллион гривен.
- 200 тысяч гривен начисляются сразу при подписании контракта.
- Еще 800 тысяч выплачиваются за действие контракта двумя траншами.
Льготы и возможности:
- Право выезда за границу после одного года службы.
- Возможность оформить ипотеку под 0% годовых.
- Отсрочка от мобилизации на год после завершения службы.
- До 120 тысяч гривен дополнительных выплат в зависимости от выполненных задач.
- Компенсация стоимости жилья на период службы.
- Полное медицинское обеспечение.
- Скидки на оплату коммунальных услуг, обучение и проезд.
Как стать частью элитного подразделения:
Чтобы присоединиться к программе, нужно:
- заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/iGYeEGr8rKRDoXRn6
- или позвонить по телефону: 066-000-3073.
На сайте omegasof.army также можно узнать больше деталей о службе и условиях поступления.
Зачем выбирать именно Омегу
В спецподразделении обещают: обучение будет проводиться на самом высоком уровне, а знания и навыки, которые получит каждый боец, станут бесценными не только для военной карьеры, но и для дальнейшей гражданской жизни.