Журналистка Екатерина Котенкова пояснила, что согласно последним законодательным изменениям, дело о нарушении правил военного учета будет рассматриваться по месту его выявления, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

«Как вы знаете, Зеленский подписал закон №1293. Если простыми словами, он подписал скидку на штраф, но здесь все ой как непросто. Главное, что этим законом ТЦК предоставляются новые полномочия, которые будут действовать во всех областях», - сообщает Екатерина Котенкова .

Депутаты подписали изменения в статью 276 КУоАП, рассказывает журналистка, и теперь дела об административных правонарушениях будут рассматриваться по месту их обнаружения. То есть, объясняет она, если мужчина живет в Николаеве, а поехал к родителям в Сумы, и там ТЦК обнаружили нарушения в его документах, то они составят протокол и уже не будут передавать дело в Николаев, теперь рассмотрение будет происходить по месту обнаружения – то есть в Сумах.

«То есть там, где поймали, там выписали штраф, и там уже будет рассматриваться дело. Но главное в том, что человек, например, находился в Сумах недолго и уехал себе в Николаев, и дело все равно будет рассматриваться не там, где человек живет, а там, где его поймали», - добавляет Екатерина Котенкова .

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