Политолог Руслан Бортник объяснил, что решение США по поводу Крыма может запустить необратимые геополитические процессы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«С украинской стороны сегодня звучит, по публикациям западной прессы, идея в отношении того, что мы неформально согласимся на то, что россия будет контролировать 20% украинской территории, а формально никогда не признаем», - подчеркивает Руслан Бортник.

Появилась эта идея, что США признают Крым российским, это компенсаторный механизм.

«Понимаете, для американского избирателя признать Крым российский, Батуми российским, еще что-то российским – это все где-то так далеко и непонятно, что не играет никакой особой роли. Поэтому США могут пойти на такой сценарий в качестве международно-правовой компенсации для россии, что она согласна, что Украина не признает российский статус оккупированных территорий», - объясняет Руслан Бортник.

Но это, предупреждает он, сразу раздвоит мир, ведь часть стран вслед за США тоже признают Крым российским, а часть никогда на это не пойдет.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что Украина все время полномасштабной войны не использовала все свои мощности по производству оружия.

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