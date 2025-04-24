Об этом он рассказал в своем блоге.
«С украинской стороны сегодня звучит, по публикациям западной прессы, идея в отношении того, что мы неформально согласимся на то, что россия будет контролировать 20% украинской территории, а формально никогда не признаем», - подчеркивает Руслан Бортник.
Появилась эта идея, что США признают Крым российским, это компенсаторный механизм.
«Понимаете, для американского избирателя признать Крым российский, Батуми российским, еще что-то российским – это все где-то так далеко и непонятно, что не играет никакой особой роли. Поэтому США могут пойти на такой сценарий в качестве международно-правовой компенсации для россии, что она согласна, что Украина не признает российский статус оккупированных территорий», - объясняет Руслан Бортник.
Но это, предупреждает он, сразу раздвоит мир, ведь часть стран вслед за США тоже признают Крым российским, а часть никогда на это не пойдет.
Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что Украина все время полномасштабной войны не использовала все свои мощности по производству оружия.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко о рисках наступления рф из Беларуси: «Территория заминирована, мосты взорваны, дороги перекрыты».