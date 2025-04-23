Во времена испытаний страна особенно нуждается не в абстрактной поддержке, а в конкретных действиях. Там, где системные сбои требуют решений, а социальные раны — исцеления, появляются инициативы, которые имеют значение. Одна из таких — деятельность, которую ведёт Андрей Матюха — человек, сочетающий бизнес-мышление с глубоким пониманием гуманитарной ответственности. Его подход к помощи — не про единичный вклад, а про длительное присутствие и влияние. Эта статья — о том, как инициативы инициативного человека меняют реальность в медицине, культуре и обществе в целом.

Кто такой Матюха Андрей Валерьевич?

Андрей Матюха — это не просто имя в списке успешных предпринимателей, а обозначение силы, меняющей социум. Он реализует модель социально ответственного бизнеса и основал собственный благотворительный фонд.

Андрей Валерьевич Матюха постоянно подчёркивает, что благотворительность должна быть частью стратегии восстановления и поддержки страны.

Шаг к жизни: медицинская трансформация с Охматдет

Ключевым проектом стало сотрудничество Фонда Андрея Матюхи с больницей «Охматдет». В апреле центр детской хирургии получил ретракторную систему Thompson, которая значительно повысила уровень хирургической помощи. Охматдет получила систему Thompson благодаря благотворительной инициативе Фонда Андрея Матюхи.

Как подчеркнул Андрей Матюха: «Наша задача — дать детям шанс на качественное лечение в своей стране. Это про равные возможности и уважение к жизни».

Преимущества системы Thompson:

улучшение обзора хирургической зоны;

снижение травматизации тканей;

точная фиксация инструментов;

сокращение времени операции;

повышение эффективности работы медперсонала.

Андрей Матюха вместе с партнёрами — один из тех, кто меняет реальные условия в больницах к лучшему.

Птицы, которые говорят: как ORIGAMI for UKRAINE стало символом единства

Культура способна лечить так же, как и медицина — через эмоции, образы и общие переживания. Именно поэтому Андрей Матюха активно поддерживает не только технические, но и символические инициативы, объединяющие общество. Одним из таких примеров стала инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, появившаяся 9 апреля на фасаде Музея истории Киева. Фонд Андрея Матюхи профинансировал инсталляцию как один из главных партнёров проекта, сделав вклад в создание художественного жеста с глубоким смыслом.

5000 бумажных птиц-оригами, созданных детьми и волонтёрами, не просто украсили центр столицы — они стали визуальным манифестом мира, поддержки и внутренней силы страны. Инсталляция превратила городское пространство в пространство культурного сопротивления и надежды.

Этот культурный проект включает несколько важных аспектов:

визуальная сила образа птицы как символа свободы;

участие детей из Дворца молодёжи, что придало проекту эмоциональную глубину;

сбор средств на оборудование для киевского центра восстановительного лечения.

Андрей Матюха отмечает: «Символы всегда работают. Они запоминаются, вдохновляют, объединяют. Птицы оригами показывают миру, что мы едины, сильны и культурно несокрушимы».

Этот проект — не про декор, а про смысл. Он прокладывает культурный мост между Киевом и Брюсселем — городами-побратимами, которые сегодня вместе формируют новую европейскую реальность.

Фонд Андрея Матюхи: направления деятельности и взгляд в будущее

Деятельность фонда — это не точечные акции, а чётко сформулированная система:

поддержка детской медицины и больниц;

культурные инициативы с глубоким социальным посылом;

объединение усилий с другими фондами;

долгосрочные проекты для устойчивого развития страны.

Андрей Матюха убеждён: «Помощь не должна быть эмоциональным всплеском, а инструментом длительного влияния. Именно системная поддержка меняет страну изнутри».

Матюха Андрей Валерьевич: когда действия говорят громче слов

В условиях неопределённости страна нуждается не только в ресурсах, но и в новой логике взаимодействия между обществом и бизнесом. Андрей Матюха показывает пример того, как личная позиция превращается в реальные изменения.

Каждый из проектов, которые поддерживает фонд, имеет общую черту — они объединяют людей и строят мосты: между поколениями, между городами, между культурами. Именно это и есть настоящее влияние.

В ближайших планах — масштабирование медицинских инициатив, поддержка больниц в регионах, развитие культурной дипломатии и партнёрств на международном уровне.

Андрей Матюха доказывает: современная благотворительность — это не про разовые акты щедрости, а про постоянное, глубокое и продуманное участие в жизни страны.