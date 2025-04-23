Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал информацию WSJ о том, что в мирный план США входит признание Крыма российским, отказ Украины от вступления в НАТО и нейтральная территория вокруг ЗАЭС, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Самое странное, отмечает эксперт, что документ с этими пунктами представители администрации Трампа передали Украине, и теперь ждут ответа, а если будет сближение позиций, то предложение можно будет направить россии. То есть, подчеркивает он, США снова пытаются договориться о чем-то сначала с Украиной, а потом с россией, что, вероятнее всего, не получится. Как напоминает эксперт, 11 марта мы уже договорились, Украина согласилась на полное 30-дневное перемирие без предварительных условий, и США выставляли это как свою большую победу, только вот с россией договориться не получилось.

«У вас же Уиткофф летал в москву, вы же с Дмитриевым до этого общались. Мы исходили из того, что вы что-то знаете, что у вас есть какие-то полномочия, карты, пусть даже не козыри, но хоть какие-то шестерочки, восьмерочки в разговоре с москвой. А у вас их нету. Получается, раз вы уже не смогли их заставить пойти на 30-дневное перемирие без предварительных условий, а теперь вы от нас хотите, чтобы мы авансом отказались от Крыма, серьезно? Это просто несерьезный разговор, так не делается. Это вы нас за лохов держите уж совсем», - комментирует Михаил Шейтельман.

По его словам, вот если бы тот же Уиткофф вернулся из москвы с подписанным документом, что путин соглашается остановить войну, если Украина отказывается от Крыма и НАТО, было бы другое дела. Конечно, подчеркивает эксперт, Украина бы не согласилась, но это было бы уважение, это был бы уже разговор.

«А так разговора нет, он ни о чем. Теперь вы снова к нам с какими-то предложениями, которые у вас не согласованы с россиянами. А чем у вас Уиткофф занимается? Осматривает красоты Елисейского дворца?», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, какой на самом деле договор о недрах пока подписали Украина и США.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, зачем путин инициировал пасхальное перемирие, которое сам и нарушал.