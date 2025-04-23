Военный Святослав Дубина объяснил, что Украина все время полномасштабной войны не использовала все свои мощности по производству оружия, поэтому мы двигаемся к победе слишком медленно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Выполнено очень многое, мы двигаемся в направлении победы, но настолько медленно, настолько мы теряем много времени, а самое главное – мы теряем жизнь лучших сыновей Украины. И это происходит не благодаря действиям управленцев, а вопреки. Билецкий заявил, что только 20% БпЛА обеспечивает государство, 80% - за счет волонтеров, бизнеса, инициатив. То есть, это все происходит не благодаря, а вопреки», - подчеркивает Святослав Дубина.

Попутно он напоминает о 2023 годе, когда в сентябре Конгресс из-за спора между демократами и республиканцами заблокировал помощь, было понятно, что американского оружия на неопределенный срок не будет, и вот в бюджет Украины закладывается 256 млрд на производство собственного вооружения, что, по словам Камышина, составляло лишь треть нашей мощи.

Однако, констатирует военный, у нас увеличивается фонд оплаты труда чиновникам, увеличиваются расходы мирного времени, и власти ждут, когда Запад увеличит Украине финансовую помощь. Вместо этого, подчеркивает он, давно нужно было разобраться, почему нарушается закон о мобилизации, почему не выделяются средства на оружие, кто в этом виноват, и исправить эту ситуацию.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, какой на самом деле договор о недрах пока подписали Украина и США.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, зачем путин инициировал пасхальное перемирие, которое сам и нарушал.